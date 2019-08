Islanda comemoreaza, duminica, disparitia primului ghetar din cauza schimbarilor climatice

Ziare.

com

O placa din bronz va fi dezvelita in cadrul unei ceremonii care va avea loc dupa-amiaza in vestul Islandei, scrie AFP.La comemorarea ghetarului Okjokull vor participa cercetatori locali si oameni de stiinta de la Rice University din Statele Unite, care au initiat proiectul.Prim-ministrul islandez, Katrin Jakobsdottir, ministrul Mediului, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, si inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Mary Robinson, vor fi la eveniment."Acesta va fi primul monument dedicat unui ghetar pierdut din cauza schimbarilor climatice", a spus Cymene Howe, profesor de antropologie la Rice University.Placa va purta inscriptia "O scrisoare pentru viitor" si trage un semnal de alarma privind topirea ghetarilor si efectele pe care le are schimbarea climei."In urmatorii 200 de ani, toti ghetarii nostri vor urma aceeasi cale", mai sta scris pe placa. In plus, este inscriptionat "415 ppm CO2", referinta la nivelul record de dioxid de carbon masurat in atmosfera in luna mai a acestui an.Prin comemorarea si ridicarea unui monument pentru un ghetar topit, oamenii de stiinta vor sa sublinieze ce este pierdut si sa atraga atentia asupra faptului ca acest lucru reprezinta ceva ce oamenii "au realizat, desi nu este ceva de care sa fim mandri".Islanda pierde anual aproximativ 11 miliarde de tone de gheata, iar oamenii de stiinta se tem ca toti cei peste 400 de ghetari de pe insula vor disparea pana in 2200, au mai spus Howe si Dominic Boyer de la Rice University.Okjokull a pierdut statutul de ghetar in 2014, aceasta fiind o premiera pentru Islanda.In 1890, ghetarul avea o suprafata de 16 kilometri patrati, in timp ce in 2012, de doar 0,7 km patrati, potrivit unui raport intocmit in 2017 de University of Iceland."Am luat decizia ca nu mai este un ghetar viu, era doar gheata moarta, nu se misca", a spus glaciologul Oddur Sigurdsson, de la Icelandic Meteorological Office.Pentru a avea statut de ghetar, masa de gheata si zapada trebuie sa fie suficient de groasa pentru a se misca pe baza propriei greutati. Astfel, grosimea trebuie sa fie de 40-50 de metri.Potrivit unui studiu publicat in luna aprilie a acestui an de International Union for Conservation of Nature (IUCN), aproximativ jumatate dintre siturile lumii si-ar putea pierde ghetarii pana in anul 2100, daca emisiile gazelor cu efect de sera vor continua sa aiba acelasi volum.Sigurdsson crede ca nimic nu poate fi facut acum pentru a opri acest lucru.Parcul national Vatnajokull din Islanda, inclus pe lista monumentelor UNESCO, gazduieste cea mai mare calota glaciara din Europa.