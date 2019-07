Israelul a inregistrat miercuri cea mai calduroasa zi din istoria sa

Ziare.

Temperatura din Sodom, in zona Marii Moarte, a atins aproape 50 de grade Celsius miercuri, potrivit Serviciului meteorologic israelian.In timpul zilei, incendiile au izbucnit in mai multe locatii din tara. Mai multe persoane au suferit leziuni usoare si circa 200 de case au fost evacuate.Chiar si in zona de campie aflata de-a lungul Mediteranei temperaturile au ajuns pana la 42 de grade.Umiditatea a fost neobisnuit de scazuta pentru aceasta perioada a anului, variind intre 10 si 25% in diferite parti ale tarii.Cea mai mare temperatura inregistrata vreodata a fost in iunie 1942, cand au fost masurate 54 de grade Celsius la kibbutz-ul Tirat Zvi din Valea Beit She'an - insa aceasta s-a intamplat inainte de infiintarea statului Israel, in 1948.Serviciul meteorologic a legat temperaturile record de incalzirea globala, remarcand ca faptul ca in ultimii ani am asistat la temperaturi record arata ca incalzirea globala afecteaza nu doar temperaturile medii, ci si temperaturile extreme."Desi este dificil sa se atribuie un singur eveniment incalzirii globale, potrivit celor mai bune estimari, incalzirea globala va continua si, prin urmare, ne asteptam la o crestere a numarului de valuri de caldura extrema si la o mai mare probabilitate de depasire si a noilor recorduri de temperatura", a indicat Serviciul citat intr-o declaratie.