Luna iulie 2019 a fost cea mai calda inregistrata vreodata in lume

"Luna iulie este in general cea mai calda luna a anului in lume, insa potrivit datelor noastre (aceasta luna iulie 2019) este de asemenea cea mai calda inregistrata vreodata, cu putin", a anuntat luni, intr-un comunicat seful serviciului, Jean-Noel Thepaut, relateaza AFP."Odata cu continuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si impactul asupra cresterii mondiale a temperaturilor, recorduri continua sa fie batute", a subliniat el.Potrivit datelor Copernicus, mercurul a urcat in iulie cu 0,04 grade C mai sus decat la precedentul record din iulie 2016, un an marcat de influenta unui puternic El Nino.Aceasta diferenta este atat de slaba, incat este posibil ca alte organisme de referinta, care colecteaza si analizeaza date in mod putin diferit, sa nu reuseasca sa ajunga la aceeasi concluzie, se arata in comunicat.Agentia atmosferica americana NOAA nu si-a publicat inca concluziile cu privire la luna iulie.Potrivit Copernicus, temperatura lunii iulie 2019 a fost cu 0,56 grade C mai mare ca media perioadei 1981-2000. Aceasta este cu aproape 1,2 grade C mai mare decat nivelul preindustrial - baza de referinta a expertilor ONU cu privire la clima.