"Jumatate dintre plajele lumii dispar! Iata ce tari sunt afectate"

Ziare.

com

Chiar daca se vor lua masuri care sa incetineasca incalzirea globala, tot vor disparea peste o treime dintre plajele cu nisip pana in 2100, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Nature Climate Change."In afara de turism, plajele cu nisip actioneaza adesea ca un prim zid de aparare in calea furtunilor de pe mare si inundatiilor. Fara ele, impactul evenimentelor meteo extreme va fi probabil si mai mare", a declarat autorul studiului, Michalis Vousdoukas.Unele tari, asa cum sunt Statele Unite, deja planuiesc sa implementeze tot felul de sisteme de aparare, dar, pentru cele mai multe natiuni, astfel de planuri ingineresti masive sunt nefezabile. Sau niciodata nu se vor gasi bani pentru ele. Sau ambele, mai avertizeaza oamenii de stiinta.Cel mai rau va fi lovita Australia, unde se preconizeaza ca vor disparea 15.000 de kilometri de plaja in urmatorii 80 de ani. Urmeaza Canada, Chile si SUA.In top 10 tari care vor fi cel mai grav afectate se afla si Mexic, China, Rusia, Argentina, India si Brazilia.Pentru a ajunge la estimarea legata de anul disparitiei multora dintre plaje, s-a studiat evolutia acestui fenomen incepand cu 1984, cu ajutorul imaginilor obtinute de sateliti.Apoi au fost urmarite mai multe scenarii, toate plauzibile. Nimic infricosator. Insa in toate scenariile jumatate dintre plajele cu nisip ale lumii vor disparea pana in 2100.Un studiu realizat in toamna anului trecut arata o crestere a nivelului marii cu aproape un metru, pana in 2100.A.P.