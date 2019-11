Leonardo Di Caprio o sustine pe Greta Thunberg pe care o numeste "lider al epocii noastre"

Ziare.

"A fost o onoare sa petrec timp cu Greta", a spus actorul, un aparator al mediului inconjurator, numind-o pe tanara "un lider al epocii noastre"."Exista doar cateva momente in istorie in care vocile au un impact puternic, in momente cruciale si in moduri care produc schimbari", a scris Leonardo Di Caprio pe Instagram.El a adaugat: "Istoria ne va judeca pentru ceea ce facem astazi, pentru a se asigura ca viitoarele generatii sa se pot bucura de aceeasi planeta locuibila pe care o credem ca ni se cuvine"."Sper ca mesajul Gretei sa trezeasca liderii lumii intregi, sa inteleaga ca timpul pentru inactiune a expirat. Datorita Gretei si tinerilor activisti din toata lumea sunt optimist in ceea ce ne rezerva viitorul. Impreuna am facut o intelegere pentru a ne sustine reciproc, cu speranta de a asigura un viitor mai bun planetei noastre".Aflata la originea unei mobilizari mondiale fata de incalzirea globala, care s-a declansat in Anglia, in luna august, Greta a pornit impreuna cu tatal ei la bordul unei barci cu panze, pana la New York, pentru a evita poluarea provocata de un avion.