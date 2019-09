Marile companii ale lumii se angajeaza sa isi reduca emisiile de gaze cu efect de sera

Ziare.

com

O coalitie numita We Mean Business care a fost creata in luna iunie, cu un apel la actiune din partea liderilor ONU, companiilor si societatii civile, a informat ca zeci de companii s-au alaturat initiativei in ultimele doua luni, informeaza Reuters."Acum avem nevoie de mai multe companii care sa se alature miscarii, trimitand un semnal clar ca pietele se schimba", a declarat secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-o declaratie publicata inainte de summit-ul ONU care va avea loc luni.We Mean Business a precizat ca in prezent 87 de companii s-au alaturat initiativei, acestea avand o capitalizare de piata cumulata de peste 2.300 de miliarde de dolari. Unele companii din coalitie au convenit sa isi reduca emisiile de carbon la zero pana in 2050, printre acestea fiind producatorul elvetian de alimente, compania franceza de materiale de constructiisi producatorul francez de cosmeticeAlte companii nu si-au asumat acest obiectiv, dar au informat ca isi vor alinia operatiunile la obiectivul de a limita cresterea medie a temperaturii globale la 1,5 grade Celsius, prevazuta in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. We Mean Business precizeaza ca printre aceste companii se afla grupul finlandez de telecomunicatii, grupul francez de alimentesi producatorul britanic de medicamenteAvand in vedere ca accelerarea schimbarilor climatice depaseste asteptarile, oamenii de stiinta afirma ca emisiile de gaze cu efect de sera trebuie reduse la jumatate in urmatorul deceniu, pentru a evita incalzirea catastrofala a vremii. Insa in conditiile in care companiile care exploateaza combustibili fosili cauta in continuare noi zacaminte de petrol si gaze si multe tari in curs de dezvoltare construiesc noi termocentrale pe baza de carbune, promisiunile coalitiei We Mean Business sunt minuscule in raport cu amploarea cresterii emisiilor globale.Unii experti se intreaba daca firmele, ale caror actiuni sunt tranzactionate la bursa si trebuie sa maximizeze castigurile actionarilor, vor putea face investitiile necesare pentru combaterea schimbarilor climatice. Chiar si asa, multi investitori au facut presiuni asupra companiilor pentru a actiona in aceasta directie, iar directorii se confrunta, de asemenea, cu presiunea in crestere din partea activistilor de mediu, care vineri au mobilizat milioane de oameni din intreaga lume pentru a protesta impotriva schimbarilor climatice Coalitia We Mean Business crede ca angajamentul asumat de marile companii, majoritatea europene dar si unele americane si asiatice, de a respecta in mod independent tintele privind emisiile va determina si alte companii sa le urmeze exemplul.