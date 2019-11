Marsuri ale elevilor pentru declararea starii de urgenta climatica, in Bucuresti si mai multe orase

Foto: Facebook/Ziua pentru actiune climatica

Ziare.

com

Pe parcursul evenimentului, care a avut loc intre Piata Universitatii si Palatul Parlamentului, tinerii au cerut declararea starii de urgenta climatica si au scandat sloganuri impotriva folosirii carbunelui, impotriva folosirii automobilelor si impotriva exploatarii forestiere.Intitulata "Ziua pentru actiune climatica", actiunea a avut programate manifestari similare vineri seara si in Targu Jiu, Iasi, Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Brasov, Bacau, Targu Ocna si Craiova, potrivit organizatorilor.Organizatorii marsului, grupurile de activism climatic Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania, au declarat ca au trei revendicari catre autoritati: o tranzitie energetica de la carbune la energie regenerabila, introducerea de cursuri de educatie climatica inter-disciplinara in scoli si dezvoltarea infrastructurii pentru colectarea selectiva a deseurilor., pentru ca doar o declaratie politica nu ne ajuta cu nimic, daca ei nu sunt dispusi sa-si asume si niste masuri si legi care sa faca cu adevarat ceva concret in ceea ce priveste criza climatica", a declarat Madalina Scarlat, reprezentanta Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania.Aceasta a subliniat ca este necesara recalificarea profesorilor din scoli, pentru ca "educatia climatica" sa poata fi predata de acestia inter-disciplinar, in cadrul mai multor materii din curicula scolara."Avem trei revendicari mari si tari: tranzitie climatica justa, iar prin asta intelegem sa trecem de la carbune la energie 100% regenerabila, dar sa se creeze niste industrii secundare, pentru ca acele comunitati sa poata sa existe, nu sa intre intr-un proces in care nu mai au locuri de munca si o duc foarte greu.Ne dorim educatie climatica intr-un mod inter-disciplinar, ne dorim sa se investeasca in recalificarea profesorilor, pentru ca o criza climatica nu afecteaza doar, sa zicem, geografia, ca anumite tari isi vor schimba structura hartii, datorita nivelului cresterii marilor si oceanelor, afecteaza si economia, si diversitatea, si partea ecologica, si atunci ne dorim sa se studieze schimbarile climatice in scoli, dar inter-disciplinar.Vrem concret sa se studieze schimbarile climatice, sa se studieze efectele lor, sa se studieze efectele pe care le au asupra tarilor, cum ne afecteaza asta viitorul, si vrem sa se faca asta inter-disciplinar, nu sa se introduca o alta materie ca sa se incarce si mai mult programa scolara, care si asa este incarcata, ci sa se recalifice profesorii ca sa poate sa integreze problema schimbarilor climatice in curicula deja existenta", a precizat reprezentanta Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania.Aceasta a criticat companiile de salubritate, sustinand ca acestea colecteaza nediferentiat deseurile reciclabile colectate de populatie."Prin tranzitie justa ne dorim si ca sa se investeasca in transportul in comun, ca sa reducem numarul de masini din trafic, ca sa reducem cantitatea de CO2 pe care o emitem in atmosfera, ne dorim infrastructura deseurilor, pentru ca in Romania 50% din deseurile care se recicleaza sunt importate, pentru ca Romania nu colecteaza selectiv suficient, si deci ne dorim sa se creeze aceasta infrastructura a deseurilor, pentru ca avem legislatie, dar chiar daca cetatenii isi colecteaza selectiv in casa, firma de salubritate vine si le pune in aceeasi masina", a afirmat Madalina Scarlat.Ea a explicat ca grupurile de mobilizare climatica pe care le reprezinta includ si copii de 13 sau 14 ani, dar se adreseaza in egala masura si adultilor."Miscarea este a tinerilor, este pornita de tineri, avem in echipele noastre copii de 13 ani, de 14 ani, de 15 ani, dar miscarea se adreseaza tuturor. Avem si parinti cu noi, avem si adulti cu noi, si profesori care au inteles ca e important sa fie alaturi de noi si ca e important sa lucram impreuna, pentru ca altfel nu avem o sansa.Nu mai putem vorbi de individualism al tarilor, pentru ca nu o sa rezolvam nimic. Daca vrem sa avem o sansa la supravietuirea speciei umane, trebuie sa lucram impreuna", a adaugat reprezentanta Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania.Aceasta a sustinut ca cele doua grupari nu sunt organizatoare ale evenimentului, ci doar facilitatori, iar organizatori ii considera pe toti participantii."Noi doar facilitam, organizatori sunt toti oamenii care au venit aici. Din punctul nostru de vedere, toti oamenii care au venit aici sunt organizatori. Noi am creat spatiul necesar pentru ca acesti oameni sa vina in strada si sa isi spuna punctele de vedere si sa traga un semnal de alarma ca nici ei nu se simt in siguranta in ceea ce priveste viitorul", a incheiat Madalina Scarlat."Fridays for Future" si "Climate Strike" sunt doua din sloganurile sub care grupuri de elevi din numeroase tari participa la auto-denumite "greve scolare pentru clima", inspirate de activista de mediu suedeza Greta Thunberg, care a organizat prima astfel de "greva scolara pentru clima" la 15 ani, in august 2018, in fata Parlamentului Suediei.