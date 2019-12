Munchen declara stare de ''urgenta climatica'' si vrea sa atinga neutralitatea pana in 2035

Ziare.

"Este un obiectiv foarte ambitios", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al departamentului de politici climatice, Jens Roever, dupa decizia consiliului municipal."Am primit insa un mesaj clar de la comunitatea stiintifica, potrivit careia obiectivul actual - atingerea neutralitatii climatice pana in 2050 - nu este suficient", a adaugat el, informeaza DPA.Administratia municipala intentioneaza sa implementeze masuri concrete pana la jumatatea anului 2020 pentru a atinge noul termen limita.Sintagma "neutralitate climatica" se refera la realizarea unei balante a emisiilor prin compensarea unei cantitati masurate de dioxid de carbon eliberat in atmosfera cu o cantitate echivalenta izolata sau indepartata din atmosfera.Declararea "urgentei climatice" est un gest simbolic adoptat de legiuitorii britanici si ai Uniunii Europene, dar si in diferite orase de pe glob.