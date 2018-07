Natura dezlantuita: Eruptii vulcanice, cutremure, inundatii sau canicula fac victime pe tot globul

Potop si cutremure

Canada e sufocata de un val de caldura ce a facut zeci de victime in provincia Quebec. Autoritatile locale au anuntat ca bilantul a ajuns la 54 de morti, dintre care 28 in zona orasului Montreal. Alte decese s-au inregistrat in sud-vestul provinciei canadiene, a mentionat Ministerul Sanatatii din Quebec.Dupa o saptamana cu temperaturi caniculare in estul Canadei, mercurul termometrelor va cobori cu incepere de sambata la nivelul mediilor acestui anotimp. "Conform prognozei meteo, ne asteptam la o revenire la normal in urmatoarele ore", a declarat o purtatoare de cuvant a ministerului, Noemie Vanheuverzwijn, potrivit Agerpres."Sunt cu toata inima alaturi de locuitorii Quebecului care au pierdut pe cineva apropiat in timpul caniculei", a scris miercuri pe Twitter premierul canadian, Justin Trudeau, sfatuindu-si concetatenii "sa se protejeze atat ei, cat si familiile lor".Nu a fost raportat deocamdata niciun deces provocat de canicula in provincia vecina Ontario, afectata de asemenea de temperaturile ridicate.In 2010, un val de caldura a provocat moartea a peste 100 de persoane in regiunea Montreal.In acelasi timp, ploile fac prapad in alte zone de pe glob, inclusiv in tara noastra. Dupa o perioada de furtuni violente ce au dus la moartea a patru persoane si au produs importante pagube materiale, Romania se afla din nou, de sambata, sub avertizari cod galben si portocaliu de ploi si inundatii.O situatie si mai grava este in Japonia, unde pana acum cel putin 27 de persoane au murit in urma ploilor torentiale, in timp ce 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a tarii. Totodata, peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte.Insula Honshu autoritatile sunt in alerta maxima, asteptandu-se vanturi puternice si alunecari de teren, informeaza Mediafax.48.000 de politsti, pompieri si membri ai Fortelor armate ale Japoniei, incearca sa tina situatia sub control.Vremea severa a afectat de asemenea si industria. Cativa producatori auto au oprit productia deoarece ploile si inundatia au oprit lanturile de aprovizionare, iar siguranta muncitorilor era amenintata. Printre ele se numara Mitsubishi Motors Corp si Mada Motor Corp.Totodata, Japonia a fost lovita sambata si de un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter.Inital, a fost emis un avertisment de tsunami, insa ulterior avertizarea a fost retrasa. Nu exista inca informatii cu privire la eventuale victime sau pagube materiale.Si activitatea vulcanilor e crescuta in aceasta perioada, fiind eruptii in Hawaii, Bali sau Guatemala.