Nivelul de oxigen din oceane scade si sute de specii marine ar putea sa dispara

Un studiu publicat in revistaanalizeaza cauzele, consecintele si solutiile la acest fenomen, intitulat sugestiv "deoxigenare".Cercetatorii au gasit anumite zone in care prezenta oxigenului era extrem de redusa, ceea ce e alarmant, din moment ce jumatate din oxigenul de pe Pamant provine din ocean.Oxigenul este evident crucial pentru viata marina din oceane si nu numai."Daca vrem un ocean sanatos, avem nevoie de ocean care are oxigen", a spus Lisa Levin, co-autoare a studiului.Echipa de cercetatori noteaza in lucrare: "cantitatea de apa lipsita de oxigen s-a marit de patru ori in ultimii 50 de ani".In zona de coasta, situatia este mai grava: cantitatea de apa lipsita de oxigen s-a marit de 10 ori din 1950 pana in prezent."Deoxigenarea" distruge si modul de viata al oamenilor, in special al celor care traiesc din pescuit. Intr-un singur oras din Filipine, pescuitul costa peste 10 milioane de dolari, potrivit oamenilor de stiinta.Recifele de corali sunt evaluate la 172 miliarde de dolari pe ani. Din nefericire, si aici situatia se inrautateste: coralii se decoloreaza, o alta cauza care duce la cresterea temperaturilor din mari si astfel la reducerea nivelului de oxigen din apa."Cand nivelul de oxigen este scazut in oceane, animalele emigreaza daca pot", mai spune Levin.Acele specii sunt relocate si, din pacate, ajung sa fie mancate sau mor ele insasi de foame. Astfel, multe specii marine ar putea sa dispara.Cele mai cunoscute "zone moarte" (lipsite de oxigen - n. red.) sunt Golful Chesapeake si Golful Mexic, mentioneaza oamenii de stiinta.Totusi, oamenii pot ajuta la imbunatatirea acestei situatii, prin practici agricole, o mai buna tratare a apelor reziduare, dar si prin legi.A.D.