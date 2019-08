Noi suntem asteroidul. Pamantul e mistuit de sute de mii de incendii sau inecat de ploi torentiale (Galerie video)

Amazonul arde

Siberia arde

Groenlanda si Alaska ard si se topesc

Canada arde

California arde

Spania arde

Portugalia arde

Grecia arde

Franta arde

Incendii si in Italia, Germania, Marea Britanie si Romania

Inundatii in SUA

Foc si apa in India

Pakistanul, Bangladeshul si Nepalul sunt sub ape

Japonia e sub apa

Foc si apa in China

Inundatii si in Africa

Ziare.

com

Fiecare dintre noi avem o idee despre cum va arata Apocalipsa. Si ajungem sa ne convingem atat de mult ca unul sau altul dintre scenarii este cel care va aduce Sfarsitul, ca ne uitam doar dupa semnele care-l prevestesc, uitand sa privim in jurul nostru chiar acum.Tabloul pe care evitam sa-l privim este deja unul apocaliptic. Flacari care transforma tot ce e verde in taciuni, ape involburate care inghit regiuni intregi care sunt case pentru miliarde de fiinte, mari si oceane naclaite cu petrol, in care animalele care totusi supravuietuiesc mor apoi sufocate de plastic.Este lumea in care traim acum, la viitorul careia contribuim cu fiecare respiratie, gand si actiune. Pe vremuri, dar si acum, in comunitatile mici, la seceta sau potop, oamenii se strangeau sa se roage pentru ploaie sau, dupa caz, pentru soare. In toate religiile, in toate culturile. Dincolo de credinta intr-o entitate sau alta, oamenii practica aceste ritualuri pentru ca sunt conectati la ce se intampla in jurul lor, sunt constienti ca viata lor fara darurile Pamantului nu ar fi posibila si astfel sunt atenti la nevoile si suferintele naturii.Insa in era vitezei, cand totul este obtinut rapid si din cateva clickuri am umplut frigiderul fara a fi nevoie macar sa iesim din casa, tindem sa uitam asta. In era informatiei, cand putem afla intr-o secunda ce se intampla in celalalt capat al lumii, ne-am creat cu totii bule si de multe ori ajungem sa aflam de o tragedie doar dupa ce-i simtim pe pielea noastra efectele. Sau, din contra, afland ca un fenomen se intampla in mai multe locuri din lume ajungem sa-l consideram a fi normal.In cartea "A sasea extinctie: O istorie nenaturala a Pamantului", premiata cu Pulitzer in 2015, jurnalista americana Elizabeth Kolbert arata ca pana acum Pamantul a experimentat cinci extinctii in masa, cand diversitatea vietii pe planeta a scazut brusc si in mod dramatic, din cauze ce tin de inundatii, eruptii vulcanice sau impactul unui asteroid masiv. De data aceasta, insa, concluzioneaza autoarea, "asteroidul suntem noi", rasa umana.Am strans laolalta imagini cu dezastrele care se intampla acum pe glob. Toate afecteaza acum lumea in care traim, iar efectele lor in anii ce vin sunt greu de imaginat.Mii de incendii devasteaza padurea amazoniana, cea mai mare de pe Pamant, ce acopera 5,5 milioane de kilometri patrati de pe teritoriul a 8 tari. E casa pentru 30 de milioane de oameni si a unui numar inca necunoscut de mamifere, pasari, amfibieni, insecte sau reptile. La fiecare doua zile o noua specie de planta sau animal este descoperita aici. Produce 20% din oxigenul Pamantului si proceseaza o mare parte din emisiile de dioxid de carbon.Cea mai grava situatie este in, unde de la inceputul anului au izbucnit 75.000 de incendii de vegetatie. Majoritatea au ca si cauza defrisarile masive, ce au crescut, in medie, cu 80% fata de anul trecut. Un varf a fost inregistrat in iulie 2019, cand s-a defrisat cu 278% mai mult decat in aceeasi luna a lui 2018, potrivit Institutului National de Cercetare Spatiala.Si in alte tari incendiile au devastat padurea. Avem peste 26.000 de incendii de vegetatie in, peste 17.000 in, peste 14.000 insi 5.600 inTot in aceasta perioada am aflat ca o regiune dinmai mare decat intreaga Uniune Europeana era acoperita de fumul degajat de incendiile masive de vegetatie. Se intampla dupa trei luni de incendii masive in Siberia, unde au ars 14 milioane de hectare potrivit estimarilor ecologistilor, pe fondul unei veri extrem de uscate si fierbinti.Desi anul acesta a fost cea mai grava situatie - din ianuarie pana acum au fost inregistrate pe teritoriul Rusiei 343.992 de focare, incendiile devasteaza Siberia de ani buni deja, de cand temperaturile sunt in continua crestere. In Siberia, temperatura medie in luna iunie a fost cu 10 grade Celsius mai mare decat media lunii iunie calculata in intervalul 1981 - 2000.Inainte de a se lupta cu flacarile, Siberia a trecut prin inundatii de proportii. In mai multe zone au cazut cantitati record de precipitatii, la sfarsitul lunii iunie, apele au crescut brusc si a fost nevoie de elicoptere si barci militare pentru salvarea sinistratilor.Fumul de la incendiile siberiene s-a unit cu norul produs de catastrofe similare in Groenlanda si Alaska.In Groenlanda, incendiul din Sisimiut, detectat pe 10 iulie, a izbucnit in timpul unei perioade neobisnuit de calde si secetoase, cand suprafata inghetata a inceput sa se topeasca mai devreme cu o luna decat in mod normal.Incendiile din luna iunie 2019 din zona arctica au produs mai mult dioxid de carbon decat toate incendiile din zona produse in aceeasi luna din 2010 pana in 2018 impreuna.Doar in luna iunie a acestui an, Organizatia Mondiala Meteorologica a transmis ca incendiile din regiunea arctica au emis 50 de megatone de CO2, egal cu emisiile produse de Suedia intr-un an.Aproape 35.000 de incendii au izbucnit si in padurile canadiene de la inceputul anului. Doar in ultima saptamna au fost inregistrate pe cuprinsul tarii aproape 1.300 de focare. Cele mai afectate sunt Ontario si Alberta.Situatia a fost extrem de grava in intervalul 1 martie - 24 iunie. La sfarsitul lunii mai, de exemplu, fumul degajat de la incendiile din Alberta a ajuns deasupra mai multor orase americane si era atat de dens incat a blocat lumina soarelui. Au ars aproape un milion de hectare de vegetatie.Dupa ce in noiembrie anul trecut a inregistrat cel mai grav incendiu din SUA din ultimii 100 de ani, cand a fost facut scrum intregul oras Paradise si 86 de oameni au murit, iar cu un an inainte peste 6.000 de case au fost mistuite in Napa, Sanoma si Lake, California a ajuns sa se bucure ca anul acesta a inregistrat pana acum putin peste 4.000 de incendii de vegetatie si niciunul foarte grav.Asta nu inseamna insa ca totul este roz, pentru ca de la inceputul anului pana la jumatatea lunii august, au fost parjolite 26.450 de hectare. Este pentru moment cea mai mica cifra inregistrata in California in ultimii 25 de ani, dar sezonul incendiilor este inca in plina desfasurare, si mai mute zone din nordul statului sunt in alerta.10 din cele 17 regiuni autonome din Spania sunt afectate de incendii de vegetatie. Cea mai grava situatie este in Insulele Canare, unde de la inceputul lunii august, mii de oameni au fost evacuati in mai multe randuri, pentru a fi salvati din calea flacarilor uriase care au atins si 50 de metri.Peste 1.100 de pompieri si soldati se lupta cu incendiile care mistuiesc Gran Canaria. De mai multe ori ei au anuntat ca au reusit sa tina situatia sub control, oamenii au fost lasati sa se intoarca la casele lor, insa focurile s-au reaprins pana acum mereu, fortand noi evacuari.In afara de Insulele Canare sunt afectate de incendii si Andaluzia, Asturias, Catalonia, Madrid, Extremadura, Castilia si Leon, Castilia La Mancha, Navarra si Comunitatea Valenciana.Pe de alta parte, spre sfarsitul lui august, furtuni violente au lovit mai multe zone. In Madrid si zonele invecinate strazile s-au transformat in rauri care au luat pe sus zeci de masini, iar grindina care a cazut masiv a format munti de gheata. Totodata, s-a format si o tornada.Dupa ce in 2017 a fost devastata de cea mai grava tragedie din istoria sa moderna, cand 64 de oameni au murit si sute au fost raniti in incendii, intreaga Portugalie este acum sub alerta de incendii in august. Cele mai multe focare sunt in districtele Porto, Vila Real si Setubal, urmate de Lisabona, Guarda si Santarem.Maximul incendiilor a fost inregistrat insa in luna iulie, cand peste 2.000 de pompieri s-au luptat continuu cu flacarile. Mai multe sate au fost evacuate in centrul Portugaliei si 40 de oameni au fost raniti.Si anul acesta, sute de incendii au afectat grav Grecia, mii de localnici si turisti fiind evacuati din orasele continentale si de pe insule. Au fost afectate Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia, Ilia, Ahaia, Evros, Insula Evia, Insula Lesvos, Insula Samothraki, Insula Skyros, Insula Corfu, Insula Athos, Insula Creta si Insula Limnos.In Franta, anul acesta au fost pana acum peste 2.400 de incendii de vegetatie, cel mai puternic mistuind 900 de hectare de padure de conifere in sudul tarii.Temperaturile extrem de ridicate au afectat intreaga Europa. In Germania si Marea Britanie, de exemplu, tari unde aerul conditionat nu era o necesitate nici macar in masini, arsita si-a spus cuvantul inclusiv in ce priveste numarul incendiilor de vegetatie.a inregistrat aproape 800 de incendii pana acum, cu mult in crestere fata de anii trecuti.a inregistrat anul trecut un numar record de incendii de vegetatie raportat la ultimii 20 de ani (aproape 3.000) si 2019 se anunta un an aproape la fel de periculos. Pana acum au fost inregistrate aproape 2.200 de incendii de vegetatie.s-a luptat pana acum cu aproape 4.000 de incendii, insa este o situatie mai putin grava decat in urma cu 2 ani cand au fost facute scrum culturi, paduri si sate intregi.Aerul uscat si fierbinte a afectat si, iar in saptamana 19-25 august, au fost 72 de incendii de vegetatie. Un incendiu puternic a afectat Rezervatia Biosferei Delta Dunarii la inceputul lunii aprilie, cand 200 de hectare de vegetatie uscata au ars in zona localitatii Istria, judetul Constanta.Centrul si sudul SUA au fost lovite de inundatii considerate fara precedent. Opt milioane de oameni din 14 state au fost afectati de puhoaiele de apa. Cele mai afectate state sunt Nebraska, Iowa, Wisconsin, unde zeci de localitati s-au transformat in adevarate lacuri.Lunile iulie si august au adus ploi torentiale continue in India si inundatii ce au dus la evacuarea unui milion de persoane. 500 de oameni au murit. Cele mai afectate au fost Kerala, Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Goa, Odisha si Gujarat.In acelasi timp, insa, au fost raportate de-a lungul acestui an peste 57.000 de incendii de vegetatie.Din februarie pana acuma fost lovit de 3 valuri masive de ploi. Sate intregi au fost inghitite de ape, peste 140 de oameni au murit, mii au fost evacuati.e si el afectat serios de sezonul musonilor, la fel si. In cele doua tari, aproximativ 200 de oameni au murit si multi sunt dati disparuti.Ploile torentiale au lovit si Japonia, unde saptamana aceasta au fost evacuati deja aproape 1 milion de oameni, iar un alt milion este sfatuit sa faca acelasi lucru. Pana acum, doi oameni au fost gasiti fara suflare dupa ce au fost luati de ape, dar autoritatile se asteapta ca bilantul sa creasca, pe masura ce apele se mai retrag.Aici aproximativ 200 de oameni au murit si zeci de milioane de chinezi din 26 de provincii din sudul tarii au fost afectati de inundatiile produse pe cursul raului Yangtze. Zeci de mii de case au fost distruse de ape si 4 milioane de hectare de culturi au fost inecate. Doar din acestea, pagubele materiale se ridica la 2 miliarde de dolari.Pe de alta parte, nordul tarii se confrunta cu seceta si cu numeroase incendii de vegetatie. Anul acesta au fost inregistrate pana acum peste 65.000 de focare.Si pe continentul african au fost inregistrate inundatii si alunecari masive de teren din cauza ploilor abundente.Inluna august a adus ploi masive, cea mai afectata fiind capitala Freetown, in care lociesc 1 milion de persoane. Mii de case si masini au fost avariate de torenti si cel putin 6 oameni au murit. Sierra Leone este considerata una dintre cele mai vulnerabile tari in ce priveste adaptarea la schimbarile climatice - 35% din populatie risca sa moara din cauza fenomenelor determinate de incalzirea globala, inclusiv inundatii si alunecari de teren.Si estuleste sub ape dupa ce luna august a venit cu ploi torentiale ce nu dau semne sa se opreasca. Cel putin 12 persoane au murit, aproape 10.000 de case au fost luate cu totul de ape si mult mai multe avariate de puhoaie. Situatia este foarte grava pentru ca apele nu se retrag, conditiile in care traiesc acum cei afectati sunt insalubre si deja intr-o regiune a izbucnit o epidemie de holera.