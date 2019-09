Noua din zece europeni considera schimbarile climatice o problema majora. Nu si tot atatia politicieni

Ziare.

93% dintre cei chestionati au declarat ca schimbarile climatice reprezinta o problema majora, cel mai mare procent inregistrat de la primul sondaj realizat in 2011.Un numar tot mai mare de europeni (79%) considera ca schimbarile climatice reprezinta o problema "foarte serioasa" mai degraba decat o problema "destul de serioasa", in crestere fata de 68% in 2011.Uniunea Europeana, cu o populatie de 513 milioane de locuitori, este responsabila pentru aproximativ 9% din emisiile de gaze cu efect de sera la nivel global, conform Comisiei Europene.Executivul UE a cerut statelor membre sa ajunga "la orizontul anului 2050 la neutralitate de carbon", adica sa ajunga pana atunci la zero emisii de gaze cu efect de sera, insa patru dintre cele 28 de state ale UE, intre care Polonia, nu si-au dat acordul.92% dintre cei peste 27.500 de respondenti au declarat ca sprijina atingerea neutralitatii din punct de vedere al emisiilor de carbon in cadrul blocului comunitar. In fiecare stat membru al UE, mai mult de opt din 10 respondenti au fost de acord cu acest obiectiv.