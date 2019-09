O padure a crescut in mijlocul unui stadion si ne transmite un mesaj (Video)

Desenul lui Max Peintner

Proiectul a fost inspirat de un desen distopic din 1970 al arhitectului Max Peintner, intitulat "Pentru padure - nesfarsita atractie a naturii", in care padurea devine un simplu exponat, si reprezinta implinirea mult asteptata a unui vis vechi de-al lui Littmann.Momentul nu putea fi mai nimerit, considera artistul."Cu aceasta interventie artistica as vrea sa schimb perceptia asupra naturii si sa stimulez constientizarea relatiei dintre natura si omenire in viitor", spune suedezul, potrivit Business Insider Desi Peintner se indoia ca viziunea lui ar putea fi vreodata transpusa in realitate, instalatia lui Littmann este inaugurata, duminica, 8 septembrie, pe stadionul Worthersee, unde va putea fi vizitata pana pe 27 octombrie. Pana atunci, echipa Austria Klagenfurt, care folosea stadionul cu o capacitate de de 32.000 de locuri, s-a mutat pe un stadion mai mic din vecinatate.Dupa 27 octombrie, cei 300 de copaci, selectati din specii care cresc in Austria si in Europa Centrala, vor fi mutati intr-o zona publica in apropiere.C.S.