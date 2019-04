O zona a lumii se incalzeste de doua ori mai repede decat oricare alta de pe mapamond

Ziare.

Deja schimbarile sunt evidente in multe zone ale tarii si se vor accentua in viitorul apropiat, spun autoritatile canadiene, care citeaza un studiu realizat tot in aceasta tara, relateaza BBC In special zona arctica a Canadei e afectata si va continua sa se incalzeasca intr-un ritm si mai rapid decat pana acum. Multe dintre efecte sunt deja ireversibile, se mai arata in studiu.Temperatura medie anuala in Canada a crescut cu circa 1,7 grade Celsius din 1948, de cand exista astfel de statistici.In nordul Canadei, temperatura a crescut insa cu circa 2,3 grade Celsius. Iar cel putin jumatate din aceasta crestere are drept cauza omul. El e factorul dominant, se mai arata in studiu.Ce urmeaza? Fenomene extreme tot mai dese, risc mare de incendii si seceta, aciditate tot mai mare a oceanelor, tot mai putin oxigen in apa, iar efectele vor fi resimtite peste tot in lume, mai ales la nivelul vietii marine.In plus, creste riscul inundatiilor in zonele de coasta.A.P.