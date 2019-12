Oceanele pierd oxigenul intr-un ritm fara precedent. Cu ce implicatii si care sunt cele cateva specii care vor prospera

Ziare.

Se estimeaza ca oceanele au pierdut circa 2% din oxigen in perioada 1960 - 2010. In plus, mai arata raportul, ar fi 700 de "zone moarte" in oceane, unde oxigenul este efectiv absent, informeaza IFL Science . Pentru comparatie, inainte de anii 60 nu erau mai mult de 45 de astfel de zone.Sunt vesti ingrozitoare pentru speciile de vietati marine. Sunt in pericol tonul, dar mai ales rechinii, foarte sensibili la un nivel mai scazut al oxigenului in apa, data fiind talia lor si nevoia mare de energie.Pe de alta parte, specii precum meduzele sau calmarii vor prospera, pentru ca sunt mult mai tolerante la astfel de conditii. E lesne de imaginat ce va urma: un dezechilibru grav al ecosistemului.Sa nu uitam ca in multe zone ale globului, oamenii depind de peste pentru a supravietui, asa ca in joc este inclusiv viata a milioane de oameni.Iar problema va deveni din ce in ce mai mare, avertizeaza cercetatorii. Daca nu se va schimba nimic in ceea ce priveste emisiile, iar clima va continua sa se incalzeasca, nivelul de oxigen din ocean ar putea sa mai scada cu inca 2% pana in 2100, estimeaza oamenii de stiinta.Practic, ceea ce facem noi, oamenii, acum, este un experiment care a scapat de sub control, acesta fiind poate ultimul semnal de alarma ce mai poate fi dat, a explicat unul dintre oamenii de stiinta care semneaza raportul, Dan Laffoley.Autorii studiului mai arata ca decada 2020 - 2030 este decisiva pentru soarta oceanelor si pentru tot ce depinde de ele.Citeste si Inimile unor animale se pot adapta sa supravietuiasca aproape fara oxigen A.P.