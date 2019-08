Oceanele, surse de viata pe Terra, sunt pe cale sa devina cei mai mari dusmani ai omenirii

Ziare.

Rezervele de peste ar putea sa scada, daunele provocate de cicloane sa creasca si 280 de milioane de oameni vor fi nevoiti sa se mute in alte zone decat cele in care locuiesc acum din cauza cresterii nivelului oceanelor si marilor.Raportul, de 900 de pagini, va fi prezentat oficial de IPCC la 25 septembrie, la Monaco. Este al patrulea raport special al ONU in decurs de aproape un an. Celelalte trei, care au prezentat de asemenea date alarmante, s-au axat pe obiectivul limitarii la 1,5 grade Celsius a incalzirii climei, pe biodiversitate si pe gestionarea terenurilor si sistemul alimentar mondial.Al patrulea raport, care intruneste datele stiintifice existente si este vazut ca referinta, arata ca din cauza cresterii nivelului oceanelor, 280 de milioane de oameni ar putea fi nevoiti sa se mute in alte zone, iar aceasta este o varianta optimista, pentru situatia in care incalzirea climei va fi limitata la 2 grade C in raport cu era preindustriala.Avand in vedere marirea previzibila a frecventei cicloanelor, numeroase metropole situate in apropierea marii, dar si unele natiuni mici insulare vor fi afectate de inundatii in fiecare an incepand din 2050, chiar si conform scenariilor optimiste."Cand vedem instabilitatea politica declansata de migratii de mica amploare,", a afirmat Ben Strauss, presedinte-director al Climate Central, institut de cercetari din SUA.daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua in ritmul actual.Permafrostul emisferei nordice va elibera, dezghetandu-se, "o bomba" de dioxid de carbon si metan, care va accelera incalzirea.Fenomenele, deja in curs, ar putea duce la diminuarea continua a rezervelor de peste, de care depind numeroase populatii pentru a se hrani., pana in 2100.Topirea ghetarilor cauzata de incalzirea climei va duce initial la un surplus de apa dulce, iar apoi la o situatie in care va fi prea putina apa dulce, ceea ce va afecta miliarde de oameni.In raport se mai arata ca in secolul XXII, cresterea nivelului marii ar putea depasi cativa centimetri pe an, adica aproximativ de 100 de ori mai mult decat in prezent.Daca in 2100, cresterea temperaturilor va fi de 2 grade C, asta ar insemna startul "unei curse inainte" in privinta cresterii nivelului oceanelor, avertizeaza Ben Strauss.Raportul va fi prezentat oficial dupa ce la New York va avea loc, la 23 septembrie, un summit avand ca tema clima, convocat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Guterres vrea obtina angajamente ferme din partea tarilor cu privire la reducerea emisiilor de CO2, in contextul in care in ritmul actual emisiile vor duce la o incalzire globala cu 2 pana la 3 grade Celsius pana la sfarsitul acestui secol.Expertii se tem ca SUA, China, Uniunea Europeana si India, prncipalele surse de gaze cu efect de sera, vor veni cu promisiuni care nu se ridica la nivelul mizei. Cele patru mari regiuni economice reprezinta aproape 60 la suta din emisiile rezultate din combustibili fosili si niciuna nu pare pregatita sa anunte obiective mai ambitioase pentru reducerea emisiilor.