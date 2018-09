Ziare.

"Conform previziunilor modelelor si interpretarilor expertilor, exista o probabilitate de circa 70% ca circumstantele observate sa atinga stadiul unui episod El Nino de o intensitate scazuta in ultimul trimestru al anului 2018 si in timpul iernii boreale 2018/19", a indicat intr-un comunicat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie ONU cu sediul la Geneva."Cu alte cuvinte, acest scenariu este de doua ori mai probabil decat cel al persistentei unor conditii neutre", au subliniat expertii."Aceasta incalzire ar putea (...) avea loc foarte repede, intre septembrie si noiembrie deja, desi previziunile in cauza sunt incerte", a adaugat OMM.Fenomenul El Nino reapare in mod regulat si consta intr-o crestere a temperaturii Oceanului Pacific, impingand in sus temperaturile medii si afectand cantitatea de precipitatii la nivel global.Agentia ONU noteaza ca intensitatea urmatorului episod El Nino este "incerta, deoarece rezultatele previziunilor numerice oscileaza intre conditii neutre si un El Nino de o intensitate moderata", insa da asigurari ca "aparitia unui El Nino puternic este putin probabila".El Nino este un fenomen meteorologic cu impact major asupra climei globale, care are drept rezultat, in diferite parti ale lumii, seceta sau inundatiile.OMM subliniaza ca fenomenul El Nino nu este singurul factor care determina modele climatice la nivel global. In plus, potrivit expertilor, nu exista neaparat o corelatie directa intre intensitatea unui episod El Nino si amploarea impactului sau.