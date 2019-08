Orasele de coasta ale lumii, in pericol. Cercetator: Calota glaciara se scurge precum cascada Niagara

Ziare.

Peter Wadhams, profesor de fizica oceanelor si directorul "Polar Ocean Physics Group" din cadrul Universitatii Cambridge, a declarat ca a observat el insusi schimbarile drastice ale mediului din Arctica.Cercetatorul in varsta de 71 de ani, care a condus 55 de expeditii in regiunea arctica de-al lungul intregii cariere, a comparat cantitatea de apa scursa in urma topirii ghetii arctice cu "cascada Niagara".Wadhams a declarat pentru Press Association din Kangerlussuaq, in sud-vestul Groenlandei, ca in aceasta zona s-au produs "schimbari importante" de la ultima sa vizita, in urma cu cinci ani."Rata de pierdere a ghetii este cu certitudine mult mai rapida in prezent in comparatie orice alt moment anterior", a spus el."Rata de crestere a nivelului global al marilor... este in totalitate dependent acum de pierderea din calota glaciara din Groenlanda, destul de rapida", a adaugat specialistul."Prima oara cand am fost aici, acum 30 de ani, nu exista o topire a calotei glaciare din Groenlanda, nici macar vara", a adaugat el.Profesorul, care a vizitat pentru prima oara regiunea arctica in 1969, a declarat ca fenomenul de topire a ghetii s-a mutat de la extremitatile situate la altitudini joase ale calotei glaciare din Groenlanda la zone din centrul acesteia."Se scurge precum cascada Niagara, prin orificii de pe tot cuprinsul suprafetei calotei glaciare", a explicat Wadhams.Comentariile sale vin dupa o perioada cu temperaturi maxime care au doborat recorduri in mai multe zone ale lumii in ultimele luni.Conform Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), luna iulie 2019 a egalat, cel putin, si posibil a depasit recordul pentru cea mai calduroasa luna din istorie. Estimarea vine dupa ce perioada precedenta a fost declarata cea mai calduroasa luna iunie din istoria inregistrarilor meteorologice.In iulie, in Belgia, Germania, Luxemburg, Olanda si Marea Britanie au fost doborate recordurile nationale de temperatura maxima.Conform Centrului National American pentru Zapada si Gheata, pierderea intinderii de gheata din Arctica din prima jumatate a lunii iulie a egalat ratele inregistrate in 2012, anul cu cea mai redusa intindere de gheata marina arctica in luna septembrie din istoria inregistrarilor satelitare.Profesorul Wadhams a declarat ca in fiecare an dispar 300 de kilometri cubi de gheata din calota glaciara din Groenlanda. Daca intreaga suprafata inghetata din Groenlanda s-ar topi, nivelul marii ar creste cu sapte metri, ceea ce ar conduce la inundarea majoritatii oraselor din zonele costiere ale lumii, a avertizat profesorul."Este in descompunere si se descompune destul de rapid", a spus el despre calota glaciara arctica.Secretarul general al OMM, Petteri Taalas, a declarat cu privire la conditiile meteorologice globale actuale ca situatia "nu este science fiction. Este realitatea schimbarilor climatice. Se intampla acum, iar in lipsa unor actiuni climatice urgente lucrurile se vor agrava"."Este foarte trist", a spus profesorul Wadhams. "Nu veti vedea niciodata lucrurile asa cum le-am vazut eu cand am fost tanar", a adaugat el.Specialistul a sustinut ca nu agreeaza solutia eliminarii dioxidului de carbon din atmosfera pentru a contracara topirea ghetii arctice, in locul reducerii emisiilor de carbon. "roblema este ca nimeni nu a sugerat vreun mod practic de a readuce gheata. Asta trebuie sa facem, sa racorim intreaga planeta", a adaugat el pentru Press Association.