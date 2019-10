Paradoxul din Qatar: S-a dat drumul la aer conditionat si in spatiile deschise

Ziare.

In Qatar, in noptile de vara, temperaturile scad rareori sub 32 de grade Celsius, iar in timpul zilei pot depasi chiar 48 de grade Celsius.Pentru ca asa stau lucrurile, iar oamenii pur si simplu nu pot fi eficienti in astfel de conditii, administratia a luat masuri. Desi pare absurd, a instalat aparate de aer conditionat afara. De ce absurd? Pentru ca deja vorbim de un cerc vicios: functionarea acestor aparate nu face decat sa mareasca emisiile de carbon, care contribuie la incalzirea globala, arata Futurism Practic, ce face Qatarul are impact asupra intregului glob. In plus, e o imagine clara asupra a ceea ce se va intampla in lume curand, daca nu se va gasi o metoda de a fi limitate emisiile de carbon.Citeste si Experiment sustinut de Bill Gates: Un nor chimic urias care sa combata incalzirea globala, dar cu posibile consecinte "ingrozitoare" A.P.