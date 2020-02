Peisajul arctic va fi complet altul in doar cateva luni. Iar efectele se vor resimti pe tot globul!

Ziare.

Permafrostul, un amestec de nisip si pamant inghetat, dar si bolovani, contine si un volum mare de gheata, care tine totul "legat". Insa acest strat este foarte vulnerabil si expus dezghetului, mai ales in conditiile de fata, arata Live Science Odata cu dezghetarea sa, o imensa cantitate de carbon va ajunge in atmosfera. Si pana acum s-au facut estimari legat de aceasta cantitate, dar un nou studiu arata ca volumul de carbon eliberat va fi dublu.In decurs de numai cateva luni, in contextul incalzirii globale, zona artica va arata "ca o supa", a declarat autorul studiului, Merritt Turetsky, din cadrul Universitatii Colorado Boulder."Asta se poate intampla foarte repede, in decurs de luni sau ani, facand ca sistemele relativ uscate si solide (asa cum sunt padurile) sa devina lacuri", a spus acesta.Permafrostul reprezinta circa 15% din solul Pamantului. Acesta stocheaza aproximativ 60% din carbonul pastrat in acest fel. Asta inseamna circa 1,5 trilioane de tone de carbon, dupa cum se arata intr-un raport publicat de jurnalul Nature Geoscience.Pe masura ce permafrostul se dezgheata, carbonul stocat va fi eliberat in atmosfera, ceea ce va duce, din nou, la incalzirea globala, formandu-se un ciclu.Citeste si Descoperire facuta in permafrostul siberian. Are 40.000 de ani! (Video) A.P.