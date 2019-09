Perioada 2015-2019, cea mai calduroasa din istoria inregistrarilor meteorologice

Ziare.

Calculele preliminare date duminica publicitatii arata ca temperatura medie inregistrata in aceasta perioada a fost cu 1,1 grade Celsius mai mare decat in epoca preindustriala.In comparatie cu intervalul precedent de cinci ani, temperaturile medii au fost mai ridicate cu 0,2 grade Celsius, se precizeaza in raportul WMO, informeaza DPA.Datele au fost publicate cu o zi inainte de debutul unui summit pe probleme climatice, la New York, organizat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres.Pentru a indeplini obiectivul de mentinere a cresterii temperaturilor globale sub 2 grade Celsius pana in 2100, eforturile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera vor trebui triplate, spune directorul general al WMO, Petteri Taalas.Manifestarile si impactul schimbarilor climatice - cum ar fi cresterea nivelului marilor, topirea ghetarilor si fenomene meteorologice extreme - au crescut in intervalul 2015-2019, potrivit raportului WMO.