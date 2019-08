Perioadele de canicula si ploile torentiale vor dura mai mult din cauza incalzirii globale si vor face ravagii - studiu

Ziare.

Potrivit unui studiu publicat in revista Nature Climate Change, mai multe zile cu temperaturi mai ridicate decat media perioadei se vor inregistra consecutiv daca temperatura globala va creste cu 2 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale, prelungind astfel durata perioadelor caniculare viitoare.Temperaturile globale au crescut deja cu 1 grad Celsius si sunt pe cale sa creasca cu cel putin 3 grade Celsius daca statele reduc emisiile raspunzatoare pentru incalzirea globala in conformitate cu planurile pe care le-au facut pana la aceasta ora."Studiul nostru a ajuns la concluzia ca daca globul se incalzeste cu 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, am putea asista la o modificare importanta a conditiilor climatice din timpul verii fata de tiparele pe care le cunoastem astazi", a precizat autorul principal al studiului, Peter Pfleiderer, din cadrul grupului de cercetare Climate Analytics, de la Universitatea Humboldt.", a spus cercetatorul.Pe masura ce valurile de caldura si seceta devin mai extinse, efectele negative pentru sanatate, ecosisteme, agricultura si economie vor creste "semnificativ", sunt de parere oamenii de stiinta, in timp ce zilele mai numeroase de ploi torentiale sporesc riscul de inundatii severe.In 2018, mai multe valuri de vreme caniculara si secetoasa, fiecare cu o durata de mai multe saptamani, au contribuit la pierderi de 15% la recolta de grau din Germania, se mai precizeaza in studiu.In Statele Unite, ultimele 12 luni au fost cele mai ploioase din istorie, regiunile centrale inregistrand saptamani de precipitatii aproape continue, care au inundat portiuni semnificative de teren agricol.Cercetatorii au descoperit ca, daca temperaturile cresc cu 2 grade Celsius, probabilitatea unor valuri caniculare cu o durata mai mare de doua saptamani creste cu 4% in comparatie cu vremurile actuale de-a lungul regiunilor situate la latitudini nordice mijlocii, care includ cea mai mare parte a Europei, America de Nord si Asia Centrala si de Nord.Probabilitatea a cel putin sapte zile consecutive de ploi torentiale va fi cu 26% mai mare in aceeasi regiune.Carl-Friedrich Schleussner, coautorul studiului, spune ca cercetarea arata ca limitarea incalzirii la 1,5 grade Celsius - limita minima convenita de guverne prin Acordul de la Paris din 2015 - ar reduce acele efecte "considerabil", subliniind nevoia de "masuri urgente", care sa reduca in continuarea emisiile responsabile pentru incalzirea globala.Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras recent un semnal de alarma referitor la noi date care arata ca iulie 2019 a fost cea mai calduroasa luna din istoria meteorologiei moderne. El a indemnat liderii mondiali sa vina la summitul convocat pentru luna septembrie cu propuneri de masuri concrete pentru intarirea actiunilor din domeniul climatic.Mai multe orase din Europa au fost afectate in aceasta vara de valuri de canicula record, iar tari precum Marea Britanie, Germania si Franta au inregistrat noi recorduri de caldura.Olanda a anuntat ca a inregistrat aproape 400 de decese suplimentare ca urmare a caldurii extreme, care reprezinta un pericol in special pentru persoanele in varsta, copii si cei cu probleme medicale preexistente, cum ar fi bolile cardiovasculare si diabetul.