Perspectiva sumbra pentru Marea Bariera de Corali

Autoritatea Parcului Marin al Marii Bariere de Corali a precizat in cea de-a treia sa prognoza pe cinci ani ca schimbarile climatice reprezinta cea mai mare amenintare pentru sanatatea recifului, cel mai mare ecosistem coralifer din lume.Dezvoltarea din zona de coasta, deversarile dinspre zona de uscat si anumite activitati umane cum ar fi pescuitul ilegal reprezinta celelalte amenintari, se mai precizeaza in raport."Masuri semnificative la nivel global pentru combaterea schimbarilor climatice sunt esentiale pentru incetinirea ritmului in care se deterioreaza ecosistemul recifului, cat si pentru administrarea valorii si sprijinirea constructiei acestuia", se mai precizeaza in raport."Perspectiva generala in ceea ce priveste Marea Bariera de Corali este foarte sumbra", a precizat Ian Poiner, directorul autoritatii care administreaza reciful.