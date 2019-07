Peste 100 de incendii in zona arctica. Focurile din Groenlanda, Siberia si Alaska produc fum vizibil din spatiu

Ziare.

Regiunea a inregistrat. De la inceputul acelei luni, peste 100 de incendii de vegetatie au ars Cercul Arctic. In Rusia, au izbucnit astfel de incendii in 11 dintre 49 de regiuni, scrie The Guardian.Organizatia Mondiala Meteorologica (WMO), serviciul de monitorizare climatica a Natiunilor Unite, a spus ca acestea sunt "fara precedent".Cele mai mari flacari, cauzate - dupa cum cred specialistii - de fulgere au fost in Irkutsk, Krasnoyarsk si Buryatia. Vantul duce fumul departe, astfel ca in Novosibirsk, cel mai mare oras din Siberia, a fost afectata calitatea aerului.In Groenlanda, incendiul din Sisimiut, detectat pe 10 iulie, a izbucnit in timpul unei perioade neobisnuit de calde si secetoase, cand suprafata inghetata a inceput sa se topeasca mai devreme cu o luna decat in mod normal.In Alaska, 400 de incendii au fost raportate.Mark Parrington, cercetator la Climate Change Service si Atmosphere Monitoring Service pentru programul european Copernicus Earth Observation, a descris extinderea fumului drept "impresionanta".Astfel de incendiisi produce cantitati semnificative de gaze cu efect de sera. "Acestea sunt unele dintre cele mai mari incendii de pe planeta, unele dintre ele afectand o suprafata mai mare de 100.000 de hectare", a spus Smith., a mai explicat el.Doar in luna iunie a acestui an, WMO a transmis ca incendiile din regiunea arctica au emis 50 de megatone de CO2, egal cu emisiile produse de Suedia intr-un an.