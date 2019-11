Peste 11.000 de oameni de stiinta vorbesc despre "o urgenta climatica" care ar putea aduce "suferinte nespuse"

Ziare.

"Oamenii de stiinta au obligatia morala de a avertiza clar umanitatea cu privire la o mare amenintare existentiala", au declarat semnatarii intr-un articol aparut marti in revista Bioscience."In pofida a 40 de ani de negocieri privind clima la nivel global, cu putine exceptii, am facut in general lucrurile ca de obicei si am esuat in a aborda aceasta problema spinoasa", a indicat Alianta oamenilor de stiinta, condusa de William Ripple si Christopher Wolf de la Universitatea de Stat din Oregon."Criza climatica a venit si se accelereaza mai repede decat se asteptau cei mai multi oameni de stiinta", se declara in articol.Semnatarii acestuia sugereaza sase pasi pentru a reduce cele mai grave efecte ale schimbarilor climatice:- inlocuirea combustibililor fosili cu energii regenerabile, cu emisii reduse de carbon; - reducerea emisiilor unor poluanti precum metanul;- protejarea ecosistemelor terestre;- consumarea in principal de alimente pe baza de plante si de mai putine produse pe baza de animale;- crearea unei economii fara carbon;- stabilizarea populatiei umane.Oamenii de stiinta sustin ca se simt incurajati de "o recenta crestere a ingrijorarii" cu privire la criza climatica, demonstrata de miscarea FridaysForFuture, condusa de studenti, si de alte campanii la firul ierbii."In calitate de Alianta a oamenilor de stiinta din lumea intreaga, suntem pregatiti sa ajutam factorii de decizie sa faca o tranzitie echitabila catre un viitor sustenabil si echitabil", conchide articolul, adaugand ca umanitatea ar trebui "sa actioneze pentru a sustine viata pe planeta Pamant, singura noastra casa".