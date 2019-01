Peste 250.000 de oameni ar urma sa moara, in fiecare an, din cauza schimbarilor climatice

Ziare.

In 2014, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat ca schimbarile climatice vor duce la aproximativ 250.000 de decese, in fiecare an, intre 2030 si 2050, din cauza unor factori precum malnutritia, stresul cauzat de caldura sau malaria.Insa acest nou studiu, publicat pe 17 ianuarie 2019, in revista New England Journal of Medicine (NEJM), avertizeaza ca aceasta cifra este o "estimare modesta", noteaza IFLSCience Asta, pentru ca raportul OMS nu ia in considerare alti factori care au legatura cu schimbarile climatice si care ar putea afecta rata mortalitatii - cum ar fi deplasarea populatiei sau reducerea productivitatii muncii agricultorilor, din cauza temperaturilor ridicate.De asemenea, estimarile OMS nu au luat in calcul posibilele boli sau decese cauzate de problemele pe care le-ar putea avea diverse servicii de sanatate, din cauza unor fenomene meteorologice extreme.De asemenea, noua cercetare arata ca doar reducerea productiei de mancare ar putea cauza alte 539.000 de decese in randul adultilor pana in 2050.De asemenea, schimbarile climatice vor duce la pauperizarea a 100 milioane de oameni pana in 2030, potrivit unor estimari ale Bancii Mondiale. Ceea ce inseamna ca acei oameni vor fi mai vulnerabili in fata bolilor cauzate de schimbarile climatice, din moment ce, cel mai probabil, nu isi vor permite tratamente.Toate aceste dezvaluiri subliniaza nevoia de investitii si politici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera si de promovare a modalitatilor de atenuare a efectelor schimbarilor climatice asupra sanatatii, se mai arata in raport."Schimbarile climatice provoaca rani, boli si decese, amenintand sanatatea multor milioane de oameni. Sunt necesare actiuni din partea cadrelor medicale si guvernelor pentru a proteja sanatatea generatiilor actuale si viitoare de pericolele perpetue generate de schimbarile climatice", se mai arata in cercetare.A.D.