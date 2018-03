Planul B: Cel mai banal ingredient din bucatarie, o arma impotriva incalzirii globale?

Planul B

Ideea, inspirata din efectul de racire pe care il au eruptiile vulcanice asupra atmosferei, se inscrie in zona controversatei geoinginerii - alterarea intentionata a climei de catre om in scopul incetinirii ritmului incalzirii globale.Particule fine de sare imprastiate cu ajutorul unor avioane in troposfera, la o altitudine de aproximativ 18 kilometri, ar urma sa reflecte o mare parte din lumina Soarelui, noteaza Science Magazine Noua propunere ii apartine cercetatorului Robert Nelson de la Planetary Science Institute din SUA. Nelson cauta un material reflectant care sa fie inofensiv pentru oameni, spre deosebire de oxidul de aluminiu, luat in calcul anterior pentru proiecte similare.In timp ce studia evaporarea sarii de pe suprafata planetei pitice Ceres, cel mai mare obiect din centura de asteroizi, cercetatorul american a ajuns la concluzia ca acesta ar putea fi chiar clorura de sodiu, cu alte cuvinte sarea de bucatarie.Cercetatorul propune testarea acestei ipoteze deasupra unei regiuni despre care se estimeaza ca ar urma sa fie grav afectata de schimbarile climatice."Chiar daca va avea succes, va fi o solutie paliativa, nu una finala", precizeaza Nelson.Alti cercetatori sunt insa de parere ca metoda este una riscanta. Clorura ar putea afecta stratul de ozon si formarea norilor, avertizeaza Matthew Watson, expert in geoinginerie la Universitatea Bristol. Nelson spera ca aceste riscuri sa fie eliminate prin injectarea sarii in partea superioara a troposferei, deasupra norilor, dar sub stratosfera.De-a lungul timpului, oamenii de stiinta au propus mai multe metode pentru racirea planetei prin blocarea luminii Soarelui, de la un balon cu heliu de dimensiunea stadionului Wembley care sa injecteze un mixt de particule chimice in stratosfera la instalarea unei oglinzi uriase in spatiu. Nelson crede ca sarea este mai sigura, mai accesibila si mai eficienta.Geoingineria este planul de rezerva avut in vedere in cazul in care obiectivele prevazute de acordurile globale privind reducerea gazelor de sera nu sunt atinse.Criticii acestor tehnici avertizeaza ca racirea artificiala a Pamantului pentru a contracara incalzirea gloabala ar putea conduce la distrugerea planetei in cazul in care procesul este oprit in mod brusc.Intr-un raport ONU publicat la inceputul acestui an se mentioneaza ca pulverizarea de particule chimice deasupra Pamantului nu este o metoda fezabila "din punct de vedere economic, social si institutional", deoarece ar crea un efect de depedenta, potrivit Reuters Astfel, daca aceste proceduri ar fi intrerupte dupa cativa ani, timp in care gazele de sera au continuat sa se adune in atmosfera, temperatura ar putea creste brusc, spun expertii.