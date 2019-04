Primavara extrem de calduroasa din Alaska e fatala: A omorat si oameni, si animale

Ziare.

In martie, temperatura medie din Kotzebue, de pe coasta de nord-vest, a fost de -5 grade Celsius, cu 12 grade mai mult decat temperatura normala pentru aceasta perioada din an, potrivit IFLScience Doua persoane care conduceau pe raul Kuskokwim, inghetat in mod normal, au cazut prin gheata subtiata de temperaturile ridicate.Ei isi conduceau snowmobilele linistiti, in momentul in care gheata a crapat, iar cei doi s-au scufundat in apa rece. O a treia persoana abia a reusit sa scape cu viata din acest accident.Din fericire, pana in prezent numarul deceselor se mentine scazut, insa multe comunitati depind de livrarile facute pe drumuri de gheata. Prin urmare, din ce in ce mai multi oameni pot fi fortati sa aleaga intre foamete si a-si risca viata pe gheata care se topeste.Intre timp, cursele de sanii trase de caini, inclusiv faimoasa cursa anuala Iditarod, au fost anulate sau locatia le-a fost schimbata.Temperaturile ridicate sunt legate (si rezulta partial din) de topirea ghetii din Marea Bering. De cealalta parte a stramtorii Bering, acelasi fenomen este motivul pentru care membrii celei mai mari colonii de morse din lume mor.Anul trecut, Marea Bering a avut doar 10% din cantitatea de gheata specifica lunii aprilie. Anul acesta, lucrurile au aratat si mai rau insa.A.D.