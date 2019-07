Record de caldura in cea mai nordica asezare din lume: Este absolut infricosator

Ziare.

com

"Este fara precedent din punct de vedere statistic, este unul dintre sutele si sutele de recorduri doborate de incalzirea globala", a precizat pentru AFP Armel Castellan, meteorolog in cadrul Ministerului canadian al Mediului.Alert este o baza militara permanenta stabilita pe paralela 82, care serveste in special ca punct de interceptare a comunicatiilor ruse, iar din 1950, aici se afla si o statiune meteorologica.Duminica au fost inregistrate 21 de grade: "Este un record absolut, nu s-a mai intamplat niciodata asta", a declarat Castellan, subliniind ca luni s-au inregistrat 20 de grade.Marti, mercurul termometrelor a urcat la 17,6 grade la ora locala 16:00 (20:00 GMT) "si poate creste in continuare", a mai afirmat acesta."Nu este exagerat sa il denumim un val de caldura arctica", a spus la randul sau pentru AFP David Phillips, climatolog principal in cadrul Ministerului canadian al Mediului, precizand ca este vorba "de recorduri inregistrate in fiecare dintre aceste zile".Sa ai temperaturi atat de ridicate in nord "este absolut infricosator", potrivit lui Castellan, mai ales ca "avem temperaturi mult mai ridicate ca de obicei de o saptamana si jumatate".Precedentul record - 20 de grade Celsius - a fost consemnat in data de 8 iulie 1956, insa incepand din 2012, temperaturi cuprinse intre 19 si 20 de grade au fost inregistrate in mai multe zile la aceasta statiune situata pe tarmul Oceanului Arctic.Media zilnica pentru luna iulie este de 3,4 grade la Alert, iar media temperaturilor maxime este de 6,1 grade Celsius.Actualul val de caldura este rezultatul "unui varf de presiune ridicata" deasupra Groenlandei, care este "destul de atipica" si "accentuata de vanturile din sud" deasupra Oceanului Arctic, a punctat Castellan.David Phillips a amintit ca in nordul Canadei s-a inregistrat a doua sau a treia cea mai blanda primavara din ultimii 72 de ani, in anumite regiuni. "Potrivit modelelor noastre climatice, va continua si in iulie, august, pana la inceputul lui septembrie", a adaugat acesta."Schimbarile climatice au o influenta foarte indirecta sau directa" asupra acestor temperaturi record, mai ales ca regiunea arctica se incalzeste de trei ori mai rapid decat alte zone de pe glob, este de parere Castellan.