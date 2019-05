Record de dioxid de carbon in atmosfera! Asa ceva nu s-a mai intamplat de 800.000 de ani

Ziare.

Nivelul de dioxid de carbon a ajuns in weekend la 415 parti dintr-un milion, conform Observatorului Mauna Loa din Hawaii, al National Oceanic and Atmospheric Administration, arata Live Science Si ce e mai rau e ca acest nivel al CO2 va continua sa creasca pentru cel putin inca zece ani, daca nu si mai mult, explica Donald Wuebbles, profesor la Universitatea din Illinois.Cat despre efecte, acestea se simt deja: ghetari tot mai mici, barierele de corali care se imbolnavesc si mor, valuri de caldura tot mai multe si care aduc temperaturi tot mai mari, furtuni si nu numai.De la un nivel al CO2 de 450 de parti dintr-un milion (ppm) se poate vorbi deja despre schimbari nu numai extrem de periculoase, ci chiar ireversibile ale climei de pe Terra, mai spun expertii.Iar un astfel de nivel al dioxidului de carbon in atmosfera se va atinge, cel mai probabil, in doar 10 ani, avertizeaza Michael Mann, profesor de meteorologie la Penn State University.Ultima oara cand nivelul de CO2 din atmosfera a fost la fel de mare era cu mult inainte ca Homo sapiens sa paseasca pe planeta, cand calota de gheata din Antarctica era mult mai mica, iar nivelul oceanelor era cu 20 de metri mai sus decat acum. Ceea ce, probabil, se va intampla din nou, in lipsa unor masuri rapide si substantiale."E ca si cum ne-am juca cu o arma incarcata si nu am sti cum functioneaza", spun oamenii de stiinta despre situatia in care ne aflam.A.P.