Record: Temperatura apelor oceanice a inregistrat cea mai ridicata valoare in 2019

Ziare.

com

Anul trecut, temperatura apelor oceanelor a fost cu circa 0,075 grade Celsius mai mare decat media perioadei 1981-2010, conform unui studiu publicat in revista Advances in Atmospheric Sciences, citat de DPA.Cercetatorii au calculat ca, pentru a atinge aceasta temperatura, oceanele ar fi inmagazinat 228 de sextilioane de jouli, de circa 3,6 miliarde de ori cantitatea de caldura degajata de bombardamentele atomice de la Hiroshima."Aceasta incalzire masurata a oceanelor este de necontestat si reprezinta o dovada in plus a incalzirii globale", a precizat Cheng Lijing, autorul principal al studiului si profesor asociat la Institutul de Fizica Atmosferica din cadrul Academiei Chineze de Stiinte.Cercetatorii au comparat totodata datele din perioada 1987-2019 cu intervalul 1955-1986. Concluzia a fost ca, in ultimele sase decenii, perioada de incalzire recenta a fost cu circa 450% mai ridicata decat episoadele anterioare de incalzire, ceea ce sugereaza o crestere majora a ritmului incalzirii globale.Potrivit cercetatorilor, oamenii pot lua masuri pentru a inversa efectul asupra climei, dar timpul de raspuns al apelor oceanice va fi mai indelungat decat cel al mediilor terestre si atmosferice. Incepand cu 1970, peste 90% din cresterea temperaturilor in urma incalzirii globale a fost inmagazinata de oceane, in timp ce mai putin de 4% a afectat scoarta terestra si atmosfera.