Sacrificiul Gretei. Care parte ne reprezinta?

Apoi, privirea i se ascute, iar ochii ii devin brusc incrancenati - e mult prea cald pentru perioada aceasta a anului. Isi duce mainile prin par si incepe sa il impleteasca in aceleasi doua cozi deja proverbiale.Are doar 16 ani, dar cumva timpul nu prea i-a lasat de ales. Timpul sau... oamenii, cei care au nevoie de ea, unii pentru emotiile divergente pe care le starneste prin discursurile ei, altii pentru ca reprezinta un simbol al unei lupte pentru valori autentice si pentru o cauza de care umanitatea are nevoie. Si poate ca ar mai fi cateva categorii - a celor pentru care Greta Thunberg reprezinta un mecanism prin care nu sunt ei nevoiti sa iasa in fata, a celor pentru care imaginea copilei reprezinta un mod de a lua in deradere sau a celor care au profitat pentru a transmite prin ea.Este un simbol al unei lupte grele: pentru protejarea mediului, pentru salvarea planetei, a florei si a faunei si, oarecum paradoxal, a omenirii. La 16 ani, Greta nu mai are copilarie, nu mai are adolescenta, nu mai are doar scoala si colegi, poate ca nu are nici cum sa traiasca o prima dragoste adolescentina. Maturizata fortat, voit sau contextual, Greta are alte coordonate, pentru ea timpul curge altfel.Degradarea mediului inconjurator este o realitate cu care, din pacate, tot mai multi dintre noi ne-am obisnuit deja. A devenit aproape ceva firesc sa respiri noxe, sa nu vezi soarele zile intregi din cauza paclei sau sa traiesti printre gunoaie. Nesimtirea umana dublata de nepasarea autoritatilor, de mercantilismul anumitor companii si de instinctul machiavelic de a profita pentru imagine personala si atat, fac parte atat de mult din realitatea zilnica, incat ajung sa miroasa a firesc. Asa arata si realitatea din Romania, iar cei care locuiesc sau provin, ca si mine, din Ploiesti, inteleg perfect de ce municipiul a devenit proverbial pentru gunoaie, aer infect si autoritati de carton.Nu de putine ori, mi-am pus problema ce ar fi de facut. Solutii la nivel global au fost si sunt in permanenta aduse in discutie, iar negocieri la nivel inter-statal au existat si vor mai exista. Insa realismul politic ne-a invatat nu de putine ori ca vorbim aproape exclusiv de jocuri de suma pozitiva in care interesul unui stat, al unei societati, tine de cele mai multe ori de situatii de moment. Pentru ca asa ne-a invatat politica si pentru ca asa s-a scris istoria.Poate ca putem gasi explicatii, poate chiar putem intelege. Insa de multe ori acceptam sau, pur si simplu, uitam, punem deoparte. Ce e mai dureros este ca asistam uneori si la momente de ridiculizare a unor teme de care depinde nu atat ziua de maine, cat saptamana viitoare, lunile sau lumile care vor veni.Cu toate acestea, am privit cu incredere rezilienta aproape tacita, de multe ori de neobservat, a umanitatii din omenire. Nu degeaba una dintre temele centrale pe care le voi repeta in absolut fiecare text al meu priveste ceva atat de simplu - implicarea.Atunci cand pare ca nu se face nimic, atunci cand lucrurile avanseaza greoi la nivel de decizii globale, salvarea vine din implicarea individuala, urmata de cea de grup, apoi de cea de trend, de principii universale si, intr-un final, de miscari largi, virale, care lasa in urma un ecou de care nu poti scapa fie ce-o fi.Cam asa incepe sa se simta astazi si Greta Thunberg. Devine un simbol, evident. Si nu ma indoiesc ca implicarea ei este autentica, cel putin la origini, si ca tocmai aceasta implicare trebuie sa insemne ceva pentru toti.Samburele de indoiala vine, insa, dintr-un alt colt al umanitatii - de ce avem nevoie de sacrificiul unui copil pentru a avea curaj sa ne luptam pentru o idee? De ce exista oameni care se ascund in spatele unor astfel de teme, sau simboluri, pentru a-si face doar publicitate personala, doar pentru a iesi in evidenta sau a-si impinge propriile interese?Avem duzine intregi de exemple, inclusiv in Romania, inclusiv in Ploiesti sau Bucuresti, de oameni care se urca pe o tema precum protectia mediului fara a schimba ceva la nivel personal sau a incerca sa schimbe ceva prin parghiile pe care le au la dispozitie. De ce ar fi nevoie de cineva ca Greta Thunberg, de care sa ajunga, probabil, inclusiv sa profite oameni mai putin curajosi sau, din contra, care ar incerca sa degradeze tema atacand un copil, sau provocandu-l sa devina mai teatral decat era cazul?Poate ca gresesc cu o parte din intrebari sau poate ca am vazut prea multa politica incat ajung uneori sa devin sceptic prea usor, insa as fi preferat ca Greta sa ramana copilul care se lupta pentru mediu si care are nevoie nu sa ne urcam pe ea, nu sa provocam o exacerbare a manifestarilor ei, ci sa o sprijinim, sa ne alaturam ei.De cate ori apare cate un simbol, fie ca vorbim de o persoana, de un eveniment sau de un loc, ne inghesuim in jurul acelui simbol, il luam pe sus, incercam sa ne tinem in rand cu lumea, cu trendul, canibalizand, chiar si cu cele mai bune intentii, simbolul si sacrificiul cu care vine la pachet si lasand deoparte esenta, motivul pentru care exista acel simbol.Iar cand simbolul pe care il sacrificam este un copil care incepe o lupta in mod autentic, ultimul lucru pe care ar trebui sa il facem ar fi sa profitam de aparitia ei sau sa o influentam in vreun fel. Nu astfel putem salva mediul inconjurator, nu asa putem aduce schimbarea, ci pornind de la protejarea naturii si reducerea poluarii si continuand cu lupta impotriva radicalizarii sau cu schimbarea felului in care se face politica.Iar uneori e atat de simplu, incat devine tragi-comic. Am avea nevoie doar de 10 minute in plus sa facem, fiecare, depozitarea selectiva a deseurilor si doar de putina determinare sa renuntam, de exemplu, la paiele din plastic.Dincolo de exercitii de imagine sau de ideea de a fi in pas cu lumea, natura are nevoie de actiuni concrete. Cu sau fara Greta Thunberg, ca exemplu sau simbol, trebuie sa fim alaturi de mesajul ei initial, pur, fara poleiri sau manifestari extravagante. Iar planeta si omenirea au nevoie de implicare si umanitate.