Scaderea emisiilor ca urmare a pandemiei nu e suficienta pentru stoparea schimbarilor climatice

Pandemia ar putea duce la cea mai mare scadere anuala a emisiilor de dioxid de carbon dupa Al Doilea Razboi Mondial, insa OMM a avertizat ca revenirile economice anterioare au fost asociate cu cresteri chiar mai mari de emisii in comparatie cu perioadele de dinainte de crize, relateaza Reuters."COVID-19 poate duce la o reducere temporara a emisiilor de gaze de sera, dar nu reprezinta un inlocuitor pentru actiunile climatice sustinute", a transmis agentia cu sediul in Geneva intr-un comunicat emis cu ocazia celei de-a 50-a aniversari a Zilei Pamantului."Trebuie sa demonstram aceeasi determinare si unitate impotriva schimbarilor climatice ca si contra COVID-19", a subliniat directorul OMM, Petteri Taalas.OMM indeamna guvernele sa ia in considerare pachete de masuri stimulative care sa sustina trecerea la o economie ecologica.Amintind de schimbarile aduse planetei in ultimii 50 de ani, OMM a precizat ca nivelurile de dioxid de carbon au crescut cu 26% din 1970, iar temperatura globala a crescut, in medie, cu 0,86 grade Celsius.OMM a publicat, de asemenea, miercuri, versiunea finala a raportului sau asupra climei la nivel mondial, care a confirmat concluziile preliminare conform carora 2015-2019 a fost cea mai calduroasa perioada de cinci ani din istoria inregistrarilor meteorologice, temperatura medie globala crescand cu 1,1 grade Celsius fata de perioada preindustriala.