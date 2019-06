Schimbarea climei aduce surprize de tot felul. O regiune complet neospitaliera de pe Terra va avea o crestere a populatiei cu 500%!

Ziare.

Iar una dintre aceste regiuni este Siberia, unde populatia va creste cu 500% pana in 2080, arata IFL Science , care citeaza un raport publicat de Environmental Research Letters.Acum, Siberia este cunoscuta pentru peisajele sale inghetate, pentru fosilele preistorice perfect conservate, dar asta se va schimba, spun oamenii de stiinta. Chiar si o schimbare a climei deloc dramatica va face ca totul sa inverzeasca in departata si inghetata Siberie.Siberia, in ciuda faptului ca e atat e vasta, gazduieste doar 27% din populatia Rusiei. Iar aceasta este concentrata in sud, zona cu paduri si stepa, unde clima e mai putin dura si solul mai fertil.Insa pe masura ce temperaturile urca si multe zone de pe Terra vor fi sufocate de caldura sau scufundate sub ape, Siberia va deveni un loc din ce din ce mai primitor. Desi greu de crezut acum, oamenii de stiinta cred ca clima de aici ar putea sa se apropie de cea de la Mediterana.Oamenii de stiinta estimeaza ca temperatura ar putea creste in Siberia cu 3,4 pana la 9,1 grade Celsius la mijlocul iernii, in ianuarie, si cu 1,9 - 5,7 grade Celsius la mijlocul verii, in iulie, precipitatiile ajungand pana la 60 mm - 140 mm pe an, ceea ce va face ca zona sa devina extrem de ospitaliera.Cat despre stratul de permafrost, care ar putea speria pe oricine care ar vrea sa se mute in zona, acesta va deveni tot mai putin, ajungand sa acopere, de la 65%, cat e in prezent, pana la 40% din regiune.Vezi si Trump a dat tonul, Putin ii tine isonul: Nu emisiile de gaze provoaca schimbarile climatice A.P.