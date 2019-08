Seceta extrema a scos la iveala un templu, in Thailanda

Ziare.

Atat templul, cat si un intreg sat, Lopburi, au fost inundate de ape si, in final, acoperite total, la constructia unui baraj, in urma cu 20 de ani, arata Live Science . Seceta din ultima vreme a facut ca ruinele sa ajunga la suprafata si locul a fost luat cu asalt de mii de turisti, dar si pelerini veniti sa vada cu ochii lor minunea.Se intorc si cei care au locuit candva aici, pentru a vedea ce-a mai ramas din copilaria lor."Cand eram tanar, veneam intotdeauna aici (...) sa ma joc cu prietenii", isi aminteste Yotin Lopnikorn.Candva, templul Wat Nong Bua Yai era important nu numai pentru satul in care se afla, ci pentru intreaga regiune.Nu e prima oara cand templul iese la suprafata. S-a mai intamplat si in 2015. Insa ce se intampla anul acesta este exceptional, arata Departamentul Meteorologic thailandez. Rezervorul care pana acum tinea templul sub apa e aproape gol, lucrand la o capacitate de numai 3%.Thailanda se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimii 10 ani. In unele regiuni, insa, seceta e cea mai mare din ultimii 50 sau chiar 100 de ani (la granita cu Laosul).Iar asta se intampla in plin sezon al musonului, ceea ce ar fi trebuit sa fie cel mai umed moment al anului in sud-estul Asiei.Iar prognozele specialistilor nu sunt deloc imbucuratoare. Vor urma inca multi ani ca acesta.A.P.