Secretarul general al ONU avertizeaza ca lumea "nu merge pe calea cea buna"

Ziare.

com

Intr-un mesaj vehement destinat sa obtina actiuni pentru combaterea incalzirii globale, Guterres a apreciat ca hotararea diferitelor tari ale lumii slabeste, adaugand ca micile natiuni insulare care sunt "intr-adevar in prima linie" vor avea de suferit cel mai mult, informeaza AFP.Turneul pe care il efectueaza secretarul general al ONU, inaintea summitului consacrat climatului prevazut pentru septembrie la New York, il va conduce prin Fiji, Tuvalu si Vanuatu, toate amenintate de cresterea nivelului oceanului ca urmare a schimbarilor climatice."Vedem peste tot demonstratia evidenta ca nu suntem pe calea cea buna pentru a atinge obiectivele definite prin acordul de la Paris", a declarat Guterres.Pactul, incheiat intre 195 de tari membre ale ONU, prevede stoparea incalzirii planetei "privind limitarea incalzirii globale intre 1,5 si maxim 2 grade Celsius"."In mod paradoxal, pe masura ce situatia se inrautateste pe teren, masurile politice par sa dea inapoi", a adaugat el in cursul unei conferinte de presa comune la Auckland cu premierul neozeelandez Jacinda Ardern.El a omagiat totusi actiunea in domeniu a guvernului neozeelandez, care tocmai a prezentat un proiect de lege in care afiseaza un obiectiv de neutralitate a carbonului pentru 2050. Textul excepteaza totusi partial un sector agricol vital pentru tara.Sefa guvernului neozeelandez a declarat ca schimbarea climatica reprezinta "cea mai mare provocare" in fata comunitatii internationale. Aceasta ar face dovada unei "grave neglijente" daca ramane cu bratele incrucisate.In timpul sejurului sau de trei zile in Noua Zeelanda, Guterres se va intalni de asemenea cu sefii comunitatii musulmane din Christchurch pentru a-si exprima solidaritatea dupa masacrul din moschei soldat cu 51 de morti printre credinciosi la 15 martie.