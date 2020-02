Studiu alarmant: Incalzirea globala provoaca o topire in masa "ireversibila" in Antarctica

Ziare.

Activitatea antropica recenta a intensificat incalzirea globala, care ar putea duce la o topire in masa in Antarctica, a spus pentru Reuters cercetatoarea Zoe Thomas, de la Universitatea din New South Wales, care a facut parte dintr-o echipa internationala de oameni de stiinta ce a publicat recent un studiu despre topirea ghetii in Antarctica.Studiul a demonstrat ca lumea ar putea pierde cea mai mare parte a calotei glaciare din vestul Antarcticii, care se sprijina pe fundul marii si este marginita de gheata plutitoare, in conditiile unui mediu din ce in ce mai calduros."In ceea ce priveste calota glaciara din vestul Antarcticii, odata ce este atins un anumit prag, acest inceput de topire va continua in ciuda eforturilor noastre de a-l stopa", a declarat Zoe Thomas.Echipa de cercetatori spera sa continue cercetarile pentru a stabili viteza cu care gheata raspunde la temperaturile in crestere, ceea ce ar ajuta la realizarea unei estimari mai concrete a evolutiei viitoare.Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Antarctica, de la 18,3 grade Celsius, a fost consemnata la o baza de cercetare din regiune la data de 6 februarie. Daca temperaturile ridicate se vor mentine, acestea ar putea provoca o crestere extrema a nivelului marilor, la nivel mondial."Acest lucru va conduce treptat la stramutarea oamenilor", a adaugat Thomas. "Stim ca acest lucru se petrece deja in comunitatile de pe insulele mici si va continua sa se intample treptat pe masura ce din ce in ce mai multe locuinte sunt inundate in timpul mareei inalte, apoi la maree normala si apoi chiar si la maree joasa", a precizat ea.Thomas a subliniat ca singurul lucru care ar incetini topirea ghetii ar fi demersul de "decarbonizare" al tuturor economiilor mondiale. "Abia dupa ce ne luam angajamentul pentru acest viitor decarbonizat putem incepe sa ne gandim la potentialele optiuni pentru a incerca sa eliminam carbonul din atmosfera", a spus specialista.Multe economii avansate s-au angajat sa reduca emisiile de carbon la zero pana in 2050. Australia, care a fost afectata recent de unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetatie din istoria sa, este in mare parte considerata restanta in acest domeniu. Conform unei prognoze publicate luna trecuta de serviciul britanic de meteorologie, Met Office, incendiile au contribuit la una dintre cele mai mari cresteri anuale a concentratiei de dioxid de carbon din atmosfera terestra de la inceperea inregistrarii acestor date, cu peste 60 de ani in urma.