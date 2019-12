SUA si China s-au opus cresterii eforturilor de combatere a incalzirii globale, la summitul ONU de la Madrid

Ziare.

Summitul COP25 a fost considerat ca un test pentru vointa colectiva a guvernelor de a asculta sfaturile cercetatorilor de reducere mai rapida a emisiilor de gaze cu efect de sera, pentru a preveni cresterea temperaturilor globale pana la un nivel ireversibil, transmite Reuters.Proiectul de declaratie de la incheierea summitului include doar "necesitatea urgenta" de a elimina decalajul dintre angajamentele actuale referitoare la emisii si obiectivele referitoare la temperaturi din Acordul pentru Clima de la Paris, din 2015, rezultatul fiind dezamagitor, potrivit secretarului general al ONU, Antonio Guterres.Multe state in curs de dezvoltare si ecologisti au dorit folosirea unui limbaj mai explicit care sa sublinieze importanta ca tarile sa isi asume angajamente mai ambitioase referitoare la emisii, in conditiile in care Acordul de la Paris va intra anul viitor intr-o faza cruciala de implementare., potrivit delegatilor."Aceste discutii reflecta cat de deconectati sunt liderii de urgenta stiintifica si de solicitarile cetatenilor lor obisnuiti.", a declarat Helen Mountford, vicepresedinta pentru Clima si Economie la institutul de cercetari World Resources Institute.Lipsa unor angajamente mai puternice pentru intarirea Acordului de la Paris mareste miza urmatorului summit important pentru clima, care va avea loc la Glasgow, in noiembrie 2020.In calitate de gazda, guvernul premierului Boris Johnson are sarcina sa convinga tarile sa prezinte planuri mai ambitioase pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.Summitul de doua saptamani de la Madrid ar fi trebuit sa se incheie vineri, dar a fost prelungit cu doua zile, o perioada lunga chiar si pentru standardele reuniunilor referitoare la clima care sunt deseori foarte dificile.