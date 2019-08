Submarine care produc "aisberguri" - solutia pentru a ingheta la loc Oceanul Arctic? (Video)

Ziare.

Ideea, care a fost recent premiata intr-o competitie internationala organizata de Association Of Siamese Architects din Thailanda, presupune inghetarea apei oceanului in blocuri cu forma hexagonala, a cate 2.027 de metri cubi fiecare, care s-ar grupa ulterior pentru a forma noi banchize, noteaza publicatia din domeniul designului si arhitecturii Dezeen Mai intai, submarinele ar colecta intr-un rezervor apa din ocean, din care ar fi extrasa o parte din sare, pentru a facilita inghetarea lichidului. O luna mai tarziu, ar urma sa fie eliberat in ocean un "aisberg" hexagonal."Principalul obiectiv al acestei idei este acela de restabili ecosistemul polar, care are un efect direct asupra echilibrului climei globale", spune Faris Rajak Kotahatuhaha, membru al echipei de designeri din spatele proiectului.Specialistii sunt insa de parere ca, pentru ca un astfel de sistem sa aiba cu adevarat un impact, ar trebui ca el sa fie implementat la scara larga, reducerea emisiilor fiind vazuta in continuare ca cea mai eficienta masura pentru prevenirea ridicarii nivelului marii si pentru reducerea impactului negativ asupra biodiversitatii regiunii arctice.Oceanul Arctic a pierdut in ultimii 30 de ani 95% din cea mai veche si mai groasa gheata a sa, fenomen care pune in pericol lantul trofic din regiune.C.S.