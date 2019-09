Tanara de 16 ani care le-a spus liderilor lumii, in fata, ca fie sunt ignoranti, fie de-a dreptul malefici (Video)

Ziare.

"Mesajul meu e ca suntem cu ochii pe voi", si-a inceput tanara discursul, in timp ce din sala au izbucnit rasete si aplauze.Insa urmatoarele cuvinte ale Gretei le-a ingheatat zambetul liderilor lumii."Este total gresit, eu nu ar trebui sa fiu aici! Ar trebui sa fiu la scoala, de cealalta parte a Oceanului. Si cu toate astea tot voi veniti la noi, tinerii, pentru speranta. Cum indrazniti?! Mi-ati furat visele si copilaria cu vorbele voastre goale si totusi eu sunt una dintre cei norocosi. Oamenii sufera, oamenii mor si ecosistemele noastre sunt in colaps. Suntem la inceputul unei extinctii in masa si voi vorbiti doar despre bani si povesti despre cresteri economice eterne. Cum indrazniti?!Pentru mai mult de 30 de ani, stiinta a dat dovezi clare. Cum indrazniti sa va faceti ca nu vedeti si sa veniti aici si sa spuneti ca ati luat masuri suficiente cand politicile si solutiile necesare nu se vad nicaieri la orizont?!Spuneti ca ne auziti si ca intelegi urgenta, dar indiferent cat de suparata si furioasa sunt nu vreau sa cred asta, pentru ca, daca intr-adevar ati inteles gravitatea situatiei si tot esuati in a actiona, atunci sunteti malefici si asta refuz sa cred!", le-a spus, abia abtinandu-si lacrimile Greta Thunberg zecilor de lideri din sala.Ea le-a demolat si planurile actuale expuse, aratand ca ele nu fac decat sa paseze generatiilor viitoare toata responsabilitatea."Ideea populista a injumatatirii emisiilor de carbon in 10 ani ne da doar o sansa de 50% de a mentine cresterea temperaturii sub pragul de 1,5 grade, peste care se declanseaza reactii in lant ireversibile, dincolo de orice control. 50% poate fi acceptabil pentru voi, dar aceste cifre se bazeaza pe faptul ca generatia mea va disipa sute de miliarde de tone din dioxidul vostru de carbon, cu tehnologii care abia exista in acest moment.Asadar, un risc de 50% este inacceptabil pentru noi, cei care va trebui sa traim cu consecintele. Cum indrazniti sa va prefaceti ca asta poate fi reparat cu atitudinile de pana acum si niste solutii tehnice?!Nu vor fi solutii sau planuri prezentate in concordanta cu cifrele de azi, pentru ca ele sunt mult prea grave si voi nu aveti inca maturitatea sa le recunoasteti.Ne dezamagiti. Dar tinerii incep sa inteleaga tradarea voastra. Ochii viitoarelor generatii sunt atintiti asupra voastra si daca alegeti sa ne dezamagiti in continuare va spun ca nu va vom ierta niciodata. Nu va vom lasa sa scapati cu asta. Aici tragem linia. Lumea se trezeste si schimbarea vine, fie ca va place sau nu!", si-a incheiat discursul Greta Thunberg, tanara care a inspirat sute de milioane de tineri din intreaga lumea sa iasa in strada pentru a cere liderilor lumii sa lucreze pentru viitorul lor si al planetei.La Summitul Climatic de luni si-a facut aparitia si presedintele american, Donald Trump, chiar daca initial anuntase ca nu va participa. El a ajuns insa dupa discursul Gretei.