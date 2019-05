Tara in care elevii si studentii trebuie sa planteze cate 10 copaci pentru a deveni absolventi

Ziare.

Noul act normativ oficializeaza practic o traditie deja existenta in acest stat, iar initiatorii cred ca masura ar putea avea ca rezultat plantarea a 525 de miliarde de arbori de-a lungul unei generatii, noteaza The Independent "Cu peste 12 milioane de studenti care termina scoala elementara, aproximativ cinci milioane de elevi care termina liceul si aproape 500.000 de absolventi de facultate in fiecare an, aceasta initiativa, daca va fi corect implementata, va garanta plantarea a cel putin 175 de milioane de arbori anual", spune Gary Alejano, reprezentat al Magdalo, principalul autor al noii legi.Un alt efect ar trebui sa fie constientizarea problemelor mediului de catre tineri si impulsionarea, in consecinta, a initiativelor ecologice in randul acestora.De-a lungul unei generatii ar ajunge sa fie plantati 535 de miliarde de arbori, calculeaza Alejano, adaugand ca, chiar si cu o rata de supravietuire de numai 10%, vor ajunge sa faca umbra pamantului 525 de milioane de arbori noi, ceea ce nu este deloc de neglijat.Speciile de arbori vor fi selectate in functie de specificul zonei, iar plantarile se vor face in tinuturile mlastinoase, in padurile existente, in zone protejate, in regiuni cu mine abandonate, in zone militare si in spatii urbane speciale.Filipine este una dintre tarile cel mai puternic afectate de defrisari, inregistrand de-a lungul secolului al XX-lea o reducere a suprafetei impadurite de la 70% la 20%. Exploatarile forestiere ilegale raman o problema in aceasta tara, in timp ce absenta arborilor din anumite zone duce la cresterea riscului de inundatii si de alunecari de teren si amplifica impactul acestor fenomene.C.S.