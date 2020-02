Terminam cu mitul "lupta cu incalzirea globala vs capitalism?" Sau despre bufnita care se credea Dumnezeu

Dar capitalistii ce spun?

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, manager de Public Affairs si Public Relations in cadrul unei companii multinationale, presedinte al boardului Asociatiei pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri - Roenef si este implicat in mai multe asociatii din domeniul eficientei energetice si sigurantei la incendiu

Acele animale interpretau gresit atat calitatile, cat si defectele ei si au considerat ca e Dumnezeu, urmand-o oriunde. Cand au mers in timpul zilei pe drum, dupa bufnita care nu vedea nimic atunci, iar un camion se apropia, bufnita, atentionata de pericol, a intrebat: "care camion?". Crezand-o Dumnezeu, au continuat sa o urmeze, pentru ca Dumnezeu nu greseste, si au fost calcate de camion.In aceeasi nota vad si discutiile "ideologice", acelea in care vezi ceva doar printr-o anumita matrice. Oameni care vad "marxism" sau "conservatorism" sau, de ce nu, "nazism" in aproape orice subiect. Daca acum cativa ani aveam subiectul migratiei care ducea la asemenea etichete, in 2019 si 2020 avem subiectul incalzirii globale.Este si efectul unei polarizari cauzate de dorinta sa te identifici cu ceva, cu un "trib". Internetul a exacerbat tendinta asta, pe masura ce oamenii au ajuns sa aiba tot mai multe conexiuni pe retelele sociale si tot mai putine in realitate. Este insa si efectul pomparii unor sume serioase in politica si chiar si in activitati economice legate de energie si mediu, cu epicentrul in Statele Unite, care i-a facut pe oameni sa aleaga o tabara si sa se identifice cu toate temele ei. Dar si al faptului ca multi oameni vor sa fie "speciali" si sa se opuna teoriei solide din bula lor, oricare ar fi, doar pentru a se valida. "Gica-Contra" le zice bogata intelepciune populara romaneasca.Una dintre temerile cele mai mari pentru cei mai multi dintre scepticii fata de incalzirea globala este ca aceasta e o "conspiratie marxista", ceva care va duce la totalitarism, la un control mai mare al statului si asa mai departe. Oare asa sa fie?De fapt, lupta cu incalzirea globala nu doar ca nu are de-a face cu marxismul, cu o incercare a guvernelor de a limita libertatea oamenilor sau a economiei, ba din contra, ofera oportunitati imense de afaceri. Ba chiar, daca vrem sa mergem pe teoria asta pe care multi o considera libertariana, dar este libertarianism pentru cei cu ochelari de cal sau pseudolibertarianism, solutiile anti-incalzire globala pot creste autonomia individului. Cum ar fi sa nu mai depinzi de altii pentru a-ti incalzi sau raci casa ori produce energia, ba chiar s-o vinzi?Hai sa vorbim strict despre companii, ca doar ele fac capitalismul, nu soareci de biblioteca vorbind dintr-un fotoliu. Da, sigur ca sunt unele carora nu le convine lupta cu incalzirea globala. Celebrii frati miliardari Koch, sefii Koch Industries, au si pompat vreo 150 de milioane de dolari in finantarea a circa 100 de organizatii care imprastie zvonuri (le-am putea spune lejer minciuni si jumatati de adevaruri) despre incalzirea globala.Sigur, companiile din domeniul petrolului si carbunelui au luptat pe toate caile, inclusiv cu sute de milioane de dolari pompati in lobby, in special in anii '90 si primul deceniu dupa 2000, pentru ca statele sa nu ia masuri mai aspre impotriva incalzirii globale, desi in ultimii ani si-au schimbat si ele comportamentul. In Romania, spre exemplu, OMV Petrom chiar sustine un proiect de reducere a emisiilor prin renovari de cladiri denumit "Romania eficienta".Dar... adevarul este ca lupta cu incalzirea globala nu doar ca are potentialul de a aduce bani multi pentru companii, deja o face. Nu vorbim aici doar despre jucatorii din domeniul energiei regenerabile, vorbim de mii de jucatori giganti. O mare parte din companiile din domeniul constructiilor, jucatori mari, sustin lupta cu incalzirea globala pentru ca ADUCE BANI. Un domeniu care mi-e aproape, cel al termoizolarii cladirilor, are doar de profitat din asta. De altfel, de profitat au si locatariii sau proprietarii din cladiri, statele sau industriile conexe. La fel si domeniul iluminatului, al sistemelor care reduc consumul echipamentelor industriale sau al mijloacelor de transport si asa mai departe.Cat despre pericolul de a distruge capitalismul, sa lasam mai degraba sa se exprime in primul rand capitalistii.We are still in, un grup care a promis sa respecte Acordul Climatic de la Paris, in ciuda faptului ca presedintele american Trump l-a abandonat, cuprinde 2.239 de mari companii americane, unele dintre ele adevarati giganti: Apple, Microsoft, Nike, McDonald's, LEGO, Pepsico, General Electric etc. Oare nu stiu ele, sarmanele, ca sustin o conspiratie marxista, un atac asupra capitalismului?Scriam acum cateva luni un material in care argumentam ca fenomenul incalzirii globale produse de om si care prezinta un pericol la adresa modului nostru de viata e documentat solid si sustinut de cvasitotalitatea comunitatii stiintifice din lume . Dadeam acolo cateva zeci de linkuri spre studii, rapoarte de fact-checking si materiale care trimiteau la randul lor catre studii. Am fost putin surprins - sau mai degraba nu - ca lumea refuza sa citeasca macar si respinge din start orice ipoteza care se opune viziunii lor despre lucruri.Cu cat te consideri mai "antimarxist", mai "de dreapta" in stil american si iti iei informatiile din sursele afiliate dreptei americane, cu atat respingi teoria incalzirii globale. Desi dreapta deschisa la minte, mai ales din Europa, nu merge chiar pe aceeasi cale. O dovada ca oamenii prefera sa faca parte din ceva, sa ia o interpretare a unei teorii drept adevar divin, decat sa fie deschisi la dovezi si la ce spun, Doamne fereste, cei care se pricep. Adica oamenii de stiinta.Citeam zilele trecute o postare pe Facebook a unui fost candidat la pozitia de prim-ministru care considera tot fenomenul asta al luptei cu incalzirea globala produsa de om drept "bazaconie marxista". Mai si dadea un citat din Ronald Reagan fara sa verifice daca informatia era corecta si afland un pic mai tarziu ca poluarea nu e egal incalzire globala. Ba chiar spunea ca din studiile pe care le-a citit, teoria e falsa. Ghinionist domnul fost candidat, altfel o persoana respectabila in domeniul sau, intrucat a pus mana doar pe acele "zero virgula zero ceva" din studii care neaga fenomenul incalzirii globale produse de om. Spre exemplu, o cercetare din 2012 arata ca din 24.000 de studii pe tema incalzirii globale produse de om, doar 5 (cinci) o contesta PS - Capitalismul va fi bine-mersi in lupta cu incalzirea globala, ba chiar se va consolida in acest proces. Vor fi, desigur, si perdanti. Cum au fost si la inceputul Revolutiei Industriale. Si la inceputul Revolutiei Informatice. Da, in cateva decenii nu vom mai avea nevoie de motoare Diesel. Asa cum aparitia calculatoarelor a scos pe tusa aproape total industria masinilor de scris si autoturismul a pensionat milioane de birjari. Si va veni tot dintr-o nevoie. Nevoia de a consuma mai putina energie. Nevoia de a plati mai putin. Nevoia de a sta mai confortabil in casa ta. Nevoia de a avea un aer mai curat. Asta e progresul, supravietuiesc companiile care ofera ceva mai inteligent, mai bine, mai util. De fapt, asta e capitalismul.