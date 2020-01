Tot mai multe plante cresc in jurul Everestului, iar consecintele pot fi grave

Ziare.

com

In urma analizarii datelor transmise prin satelit pentru perioada 1993-2018, cercetatorii de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, au constatat o crestere "mica, dar semnificativa" a suprafetelor acoperite de vegetatie in patru zone de inaltime, pornind de la 4.150 pana la 6.000 de metri deasupra nivelului marii. Studiul a fost publicat in Global Change Biology, potrivit CNN "In prezent exista mai multe regiuni acoperite de plante decat erau in 1993", a spus Karen Anderson, care a condus aceasta cercetare.In jurul muntelui Everest, dezvoltarea vegetatiei a fost una semnificativa pentru toate zonele de inaltime.Desi este inca devreme pentru a spune ce impact va avea mai exact acest fenomen asupra regiunii, potentialele efecte trebuie sa fie cercetate urgent, spune Anderson. Ca urmare a unui numar mai mare de plante, zapada ar putea sa se topeasca mai lent - sau, dimpotriva, mai repede. Un lucru este cert: acolo unde cresc plante au loc modificari ale circuitului apei in natura.Cum 1,4 miliarde de oameni depind de apa colectata in aceasta regiune, orice schimbare poate avea urmari asupra unor comunitati din diferite tari, se arata in studiu."Este cu precadere important pentru Himalaya, deoarece ghetarii se topesc si stim, ca urmare a numarului mare de cercetari stiintifice, ca acest lucru are deja un impact asupra rezervelor de apa din regiune si va continua sa aiba pe masura ce schimbarile climatice continua", a adaugat Anderson.Un studiu din 2019 al Universitatii Columbia a aratat ca ghetarii din Himalaya au pierdut in jur de jumatate de metru de gheata in fiecare an de la inceputul secolului, comunitatile locale confruntandu-se ca urmare a acestui lucru cu inundatii. In cele din urma s-ar putea ajunge la seceta.Exista temerea ca cel putin o treime din gheata din regiune s-a putea topi pana la sfarsitul secolului.C.S.