Un aliment de baza pentru miliarde de oameni devine mult mai sarac in substante hranitoare

Potrivit oamenilor de stiinta, orezul contine un nivel mai scazut de vitamine esentiale atunci cand creste intr-un mediu cu concentratii ridicate de dioxid de carbon, cel mai comun dintre gazele cu efect de sera, noteaza Washington Post "Daca nu vom face nimic, atunci exista potential pentru un impact negativ profund asupra sanatatii oamenilor", spune Kristie Ebi, cercetator in domeniul sanatatii publice la Universitatea din Washington, unul dintre autorii studiului, la care au participat si alti specialisti din SUA, precum si din China, Japonia si Australia.Studiul a fost realizat in Japonia si in China, fiind examinate 18 soiuri de orez supuse unor concentratii de dioxid de carbon de 568 pana la 590 parti per million (ppm).Concentratiile actuale sunt de aproximativ 410 ppm, insa cresc cu circa 2 ppm in fiecare an si ar putea ajunge la nivelurile testate in cadrul experimentelor pana la sfarsitul secolului.La astfel de concentratii ridicate de dioxid de carbon, continutul de vitamine ca B1, B2 B5 si B9 a scazut, chiar cu pana la 30% in cazul vitaminei B9. Deficitul de B9, cunoscut si ca acid folic, in cazul femeilor insarcinate poate duce la diverse anomalii fetale.De asemenea, experimentul a confirmat declinul nivelului de proteine, fier si zinc, semnalat de studii anterioare.Potrivit studiului publicat in Science Advances, orezul reprezinta aproximativ un sfert din caloriile consumate la nivel global.Plantele absorb dioxid de carbon din atmosfera si, pe masura ce concentratiile cresc, vor absorbi mai mult, in detrimentul nutrientilor din sol, explica cercetatorii.Nu doar orezul poate fi afectat, ci si alte alimente de baza.Un studiu separat a aratat ca o alta cultura esentiala, graul, ar putea avea un randament mai scazut pe masura ce planeta se incalzeste.Inca o data, oamenii de stiinta arata ca cele mai afectate de incalzirea globala vor fi persoanele din medii defavorizate, carora, in cazul de fata, le va fi mai greu sa isi ajusteze sau sa isi divesifice dieta pentru a compensa aceste pierderi de substante hranitoare.C.S.