Un alt efect surprinzator - si ingrijorator - al schimbarilor climatice descoperit in savane si tundre

In cadrul acestui studiu, citat de New Atlas , oamenii de stiinta de la Universitatea din Edinburgh au analizat suprafete acoperite cu plante lemnoase din 899 de locuri de pe sase continente diferite, precum si datele legate de temperatura si de caderile de precipitatii, pentru a stabili care este impactul schimbarilor climatice asupra mediilor naturale.Cercetatorii au aflat astfel ca suprafata acoperita cu arbusti din tundra arctica, care se intinde de-a lungul Canadei, Statelor Unite, Groenlandei, Europei si Rusiei, este acum cu 20% mai mare decat in urma cu 50 de ani. De asemenea, suprafetele acoperite cu arbori si arbusti au crescut si in savane cu 30% in acelasi interval.Savanele si tundrele ocupa aproximativ 40% din suprafata pamantului. Deoarece plantele lemnoase inmagazineaza dioxid de carbon, alimenteaza incendiile de vegetatie si afecteaza cantitatea de caldura a soarelui care este reflectata inapoi in spatiu, oamenii de stiinta considera ca aceste schimbari pot avea un impact semnificativ asupra climei globale si a concentratiilor de dioxid de carbon din atmosfera.La nivel local este influentata biodiversitatea regiunilor, in timp ce extinderea suprafetelor acoperite cu arbusti poate duce la cresterea temperaturii solului. Acest lucru ar putea avea un impact profund asupra stratului de permafrost de sub tundre, unde exista o cantitate uriasa de dioxid de carbon, care ar putea fi astfel eliberata in atmosfera.Foto: Billy Lindblom C.S.