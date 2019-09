Un ghetar de pe Mont Blanc se poate prabusi oricand. Italienii au inceput evacuarea

Ziare.

Aproximativ 250.000 de metri cubi de gheata se pot desprinde din ghetarul Planpincieux, de pe varful Grandes Jorasses, au precizat oficialii citati de BBC Primarul orasului italian Courmayeur a punctat ca incalzirea globala este responsabila de "schimbarea muntelui".Masivul Mont Blanc are 11 varfuri care depasesc 4.000 m in Franta si Italia, acestea atragand sute de mii de turisti anual.Marti, primarul Stefano Miserocchi a semnat un ordin de inchidere a drumurilor din Val Ferret, de pe partea italiana a Mont Blanc, dupa ce specialistii au avertizat ca o sectiune a ghetarului aluneca cu viteze de 50-60 cm pe zi.El a precizat ca zonele rezidentiale sau unitatile turistice nu sunt in pericol, dar cabanele de munte din zona Rochefort au fost evacuate ca masura de precautie."Asta demonstreaza, inca o data, faptul ca muntele trece printr-o perioada de schimbari majore din cauza factorilor climatici si, prin urmare, este deosebit de vulnerabil", a declarat Miserocchi pentru presa italiana.Expertii au punctat ca este imposibil de spus cand anume se va prabusi ghetarul.Ghetarul Planpincieux a fost monitorizat indeaproape inca din 2013 in incercarea de a stabili frecventa cu care se topeste gheata. Autoritatile avertizeaza insa ca nu exista un sistem care sa si stabileasca o data anume.Sursa citata aminteste de un incident din august 2018, cand un cuplu in varsta a fost ucis in apropiere de Planpincieux, in Courmayeur, dupa ce masina lor a ajuns de pe drum intr-o vale, in timpul unei alunecari de teren. Sute de persoane au fost evacuate atunci, iar unele dintre ele chiar cu elicopterul.