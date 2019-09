Un rau din Elvetia a fost colorat in verde fosforescent de activisti ecologisti

Limmat River in Zurich, Switzerland, dyed green by activists of @ExtinctionR. They want to raise awareness about the climate crisis. pic.twitter.com/KzoeUosbP3 - Fabian Eberhard (@FabianEberhard) September 10, 2019

"Rebellion Extinction Zurich a colorat Limmat in verde", a indicat pe Facebook filiala din Zurich a acestei retele internationale de nesupunere civica climatica, lansata in octombrie 2018 in Marea Britanie.Dupa cum reiese din imaginile publicate de organizatie pe site-ul sau, activistii au sarit in apa colorata in verde intens si au simulat ca sunt morti."XR doreste sa atraga atentia asupra iminentei prabusiri a ecosistemului si asupra sistemului toxic in care ne regasim, a precizat organizatia adaugand ca aceasta culoare este data de uranina, o substanta 'total inofensiva a carei toxicitate este echivalenta cu sarea de bucatarie'".Alertata de apelurile telefonice, politia din Zurich a trimis la fata locului o echipa pentru a stabili daca exista un risc pentru populatie, a indicat institutia intr-un comunicat.Organizatia XR a anuntat actiuni similare in mai multe orase elvetiene, in perioada 9 - 20 septembrie.In Elvetia, ca si in alte tari europene, actiuni de protest pentru clima au fost desfasurate in mod regulat in cadrul unor miscari cetatenesti, organizate in special de tineri. O manifestatie nationala este prevazuta pentru data de 28 septembrie in Berna, cu putin timp inainte de alegerile parlamentare, noteaza AFP.