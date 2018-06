Un studiu alarmant dezvaluie ca ritmul de topire a Antarcticii s-a triplat in ultimii cinci ani

"Un imens semnal de alarma"

Ziare.

com

Pana in 2012, continentul alb situat la Polul Sud a pierdut anual aproximativ 76 miliarde de tone de gheata, contribuind cu circa 0,2 milimetri pe an la cresterea nivelului apelor, potrivit calculelor a 84 de oameni de stiinta de la 44 de organizatii internationale care au participat la acest studiu de referinta publicat in jurnalul Nature.De la acea data, cifra a crescut la 219 miliarde de tone pe an (0,6 milimetri anual in plus la nivelul apelor) .Cantitatea de gheata topita a contribuit la cresterea nivelului oceanelor cu 7,6 milimetri incepand din 1992, doua cincimi din aceasta (aproximativ 3 milimetri) fiind rezultatul topirii din 2012 pana in prezent, se arata in studiu.Aceasta descoperire ar trebui sa alunge indoielile cu privire la topirea intr-un ritm rapid a Antarcticii si la amenintarea pe care acest fenomen o reprezinta pentru sute de milioane de oameni care traiesc in zonele costiere joase, subliniaza autorii studiului."Acum avem o imagine inechivoca despre ce se intampla in Antarctica", a declarat Eric Rignot, coautor principal al studiului si cercetator la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA. "Consideram ca aceste rezultate reprezinta un semnal de alarma suplimentar pentru a actiona in vederea incetinirii incalzirii planetei noastre", a insistat omul de stiinta francez care studiaza ghetarii si polii de 20 de ani.Acoperita in proportie de peste 98% de gheata permanenta, insula continentala inconjurata de Oceanul Antarctic reprezinta 90% din gheata terestra si contine cea mai mare rezerva de apa dulce de pe planeta. In cazul in care toata aceasta masa de gheata s-ar topi, nivelul oceanelor ar creste cu aproape 60 de metri.Pana in prezent, oamenii de stiinta au incercat sa afle daca Antarctica a luat in greutate ca urmare a caderilor de zapada sau daca a pierdut din masa sa in urma topirii ghetii sau a desprinderii aisbergurilor. Insa, observatiile satelitare din ultimele doua decenii au permis obtinerea unei imagini mai clare in legatura cu acest fenomen.Peste 90% din gheata se gaseste in Antarctica de Est, o regiune care a ramas relativ stabila in ciuda incalzirii globale.Insa Antarctica de Vest este mult mai sensibila, in special in regiunea Peninsulei Antarctice unde peste 6.500 kilometri patrati de gheata s-au prabusit in mare.In ultimii 25 de ani - perioada cuprinsa in acest studiu - aproape toata masa de gheata pierduta provenea din Antarctica de Vest."Desi incertitudinea privind evolutia masei din Antarctica de Est continua sa fie considerabila, este tot mai clar faptul ca rata de pierdere a ghetii din Antarctica de Vest s-a accelerat", a explicat Kate Hendry, cercetatoare la Universitatea din Bristol, care nu a participat la studiu.In cazul in care tendinta va continua, Antarctica ar putea deveni principala cauza a cresterii nivelului oceanelor, inaintea dilatarii termice - apa ocupa mai mult spatiu atunci cand se incalzeste - si a topirii banchizei din Groenlanda si a ghetarilor din intreaga lume."Datele demonstreaza ca situatia se agraveaza considerabil in fiecare an", a subliniat Isabella Velicogna, profesor la Universitatea Irvine din California si coautoare a studiului, ale carui rezultate au fost salutate de numerosi oameni de stiinta."Punctul forte al acestei cercetari este faptul ca a coroborat rezultate si metodologii de la diverse echipe din lume", a spus Twila Moon, om de stiinta in cadrul Centrului national pentru zapada si gheata (NSIDC) din Statele Unite.Factorii de decizie trebuie sa actioneze acum in consecinta. "Viitorul Antarcticii este legat de cel al restului planetei si al societatii umane. Trebuie luate numaidecat masuri pentru a incetini ritmul schimbarilor de mediu, cresterea rezistentei Antarcticii si reducerea riscului (...) schimbarilor ireversibile", a sustinut oceanograful australian Steve Rintoul, autorul unui alt studiu despre Antarctica publicat miercuri in jurnalul Nature."Aceasta ar trebui sa constituie un imens semnal de alarma", a insistat Martin Siegert, profesor la Imperial College London care nu a participat la studiu.Profesor Andrew Shepherd, cercetator la Universitatea din Leeds a declarat la randul sau ca acest continent "provoaca o crestere a nivelului oceanelor la cea mai rapida rata din ultimii 25 de ani"."Acest lucru trebuie sa devina o preocupare pentru guvernele pe care contam pentru protejarea localitatilor si comunitatilor costiere", a indicat Shepherd.