Valurile de canicula ameninta ghetarii din Norvegia

"Am avut temperaturi de peste 30 de grade si este clar ca acestea duc la o topire mai accentuata a zapezii care a mai ramas si a ghetarilor", a declarat Atle Nesje, profesor de geologie la Universitatea din Bergen.Potrivit lui Nesje, topirea a condus la inundatii provocate de raurile glaciare, a relatat marti postul public NRK, citat de Xinhua.Specialista in glaciologie Liss Marie Andreassen, de la Directia pentru Resursele de Apa si Energie din Norvegia, a declarat ca exista un motiv de ingrijorare cu privire la viitorul ghetarilor, multi dintre acestia putand sa dispara in urmatorii 20-50 de ani."Ghetarii sunt indicatori climatici si sunt foarte sensibili la schimbarile climei. Aceasta ar putea fi o revelatie si ne poate demonstra cat de severe sunt schimbarile climatice", a declarat ea.Nesje a adaugat ca unii ghetari mai mici risca sa dispara complet in doar cativa ani. "Ghetarii mai mari vor rezista inca multi ani, insa observam ca bratele ghetarului se deplaseaza in sus si devin mai scurte. Pe masura ce ghetarii devin mai mici, va exista totodata mai putin apa topita, ceea ce poate avea efecte asupra irigatiilor si agriculturii", a adaugat specialistul."O parte din rezervorul de apa risca de asemenea sa dispara, pe langa faptul ca unele hidrocentrale se bazeaza pe apa ghetarilor", a adaugat el.Conform previziunilor climatice, precipitatiile din timpul iernii vor creste cu 15% spre sfarsitul acestui secol, in timp ce temperaturile din timpul verilor vor creste cu 2-3 grade Celsius, se arata in raport."Anumite prognoze prevad ca topirea se va accentua in anii urmatori. Pana la sfarsitul acestui secol, multi dintre ghetarii mici si mijlocii ar putea disparea complet", a subliniat Nesje.Tarile nordice au inregistrat saptamana trecuta temperaturi extreme din cauza deplasarii spre nord a caniculei istorice care a lovit Europa. In nordul Norvegiei s-a inregistrat sambata o temperatura de 35,6 grade Celsius, egaland astfel recordul national stabilit la Nesbyen in 1970, a anuntat serviciul national de meteorologie pe Twitter. Institutul meteorologic norvegian a anuntat de asemenea saptamana trecuta ca a constatat "nopti tropicale" in diferite zone din sudul tarii, ceea ce inseamna ca temperaturile nu au coborat sub 20 de grade Celsius in cursul noptii.Si Suedia a fost afectata de canicula. In micul oras Markusvinsa din nord a fost atins vineri un record de 34,8 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura inregistrata in acest an in tara. "Este cea mai ridicata temperatura din Marele Nord cu incepere din 1945 si a treia temperatura mare cunoscuta" in Suedia, a declarat pentru AFP meteorologul din cadrul SMHI Jon Jorpeland.Alerte de canicula au fost difuzate nu doar in Norvegia si Suedia, ci si in Finlanda.Organizatia meteorologica mondiala (OMM) prevede ca fluxurile atmosferice vor face sa circule caldura dinspre Europa spre Groenlanda, "avand ca efect cresterea temperaturii si accelerarea topirii" ghetarilor. Previziunile actuale arata ca topirea ghetarilor ar putea atinge recordurile din 2012, a adaugat OMM, care a citat cercetatori din cadrul Institutului meteorologic danez.