Vara istorica in Groenlanda. S-a pierdut o cantitate record de gheata. Cu cat a crescut nivelul marii

Daca o parte din aceasta apa s-a intors in ghetari, indata ce iarna a venit, totusi, ritmul topirii ghetarilor, unul fara precedent, este un motiv serios de ingrijorare, spun oamenii de stiinta, citati de IFL Science O noua cercetare realizata de Universitatea California si NASA arata ca in perioada 2002 - 2019 s-au pierdut 4.550 de miliarde de tone de gheata, ceea ce se traduce prin circa 268 de miliarde de tone anual. Insa doar in Groenlanda s-a pierdut, vara trecuta, mai mult decat dublul acestei cantitati de gheata.Si pana acum oamenii de stiinta stiau ca vara lui 2019 a fost una record din punct de vedere al topirii ghetarilor, insa abia acum iese la iveala proportia acestui fenomen. "Numerele sunt enorme!", a explicat autorul principal al studiului, Isabella Velicogna, din partea NASA.Nici in Antarctica situatia nu e cu mult diferita, mai ales in vestul continentului, iar efectele se vor vedea prin inca o crestere a nivelului marii, avertizeaza oamenii de stiinta.Citeste si Incalzirea globala elibereaza zeci de virusuri necunoscute din ghetari. Nu se stie cu ce consecinte A.P.